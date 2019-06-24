此内容发布于2019年6月24日 上午9:30

在瑞士东部阿彭策尔来富埃森银行(Raiffeisen bank)分行任职的员工

(Keystone / Martin Ruetschi)

一项最新调查显示，瑞士女性银行雇员的平均薪资比男性同僚低24%。在过去两年间，瑞士银行业男女从业人员的薪资差距在持续扩大。



瑞士银行职员联合会(SBPV/ASEB)近日发布的一项匿名调研(多语)外部链接披露，2019年，瑞士银行业男性与女性雇员之间的收入差距已高达23.6%。而回溯该协会曾于2017年进行的调查结果，彼时，银行业性别差距还仅为21.7%。



根据瑞士联邦统计局(Federal Statistical Office)提供的数据，纵观所有行业，男女性别工资差距均值为14.6%。



此次面向4700名瑞士银行雇员的调研显示，平均来看，供职于瑞士银行的男性员工人均固定薪金比女性同寅高22.2%(2017年数据显示差额为20.7%)，而奖金的高低悬殊则高达36%(2017年差距为30.8%)。



据瑞士银行职员联合会介绍，男女雇员收入差距，还会随着年龄的递增而不断拉大。在20岁至29岁的银行从业群体中，就固定工资而言，男性人均年收入比女性要多出2050瑞郎(差距折合人民币约为1.42万元)，而反观50岁至59岁年龄段的员工，年薪悬殊则高达3.1284万瑞郎(约合21.7万元人民币)。



不仅如此，在同一家银行就职年限超过20年的男性员工所得奖金，要比女性同僚高出40%之多。







Keystone-SDA/sb

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