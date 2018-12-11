外国留学生选择在瑞士学习自然科学、数学以及统计学。

(Keystone)

在国际学生热衷的专业上，瑞士真的可以和美国以及英国一较高下吗？



在选择学习专业这件事上，来到瑞士求学的国际学生似乎是在追随大名鼎鼎的爱因斯坦(Albert Einstein)的脚步。1900年，德国出生的未来诺贝尔奖获得者爱因斯坦从苏黎世理工学院(Zurich’s Polytechnic Institute)毕业，这里也是今天苏黎世联邦理工学院(ETHZ)外部链接的前身。爱因斯坦获得了数学及自然科学学位。如今，外国学生仍然热衷于选择学习自然科学、数学以及统计学，根据经济合作和发展组织(OECD)的统计，国际学生中选择这些学科的学生比例很高，是本国学生相应比例的3倍(多语)外部链接。



在数学、物理、化学和计算机科学领域，瑞士的苏黎世联邦理工学院和洛桑联邦理工学院(EPFL)外部链接始终在全世界范围内排名领先。苏黎世联邦理工学院的国际学生占到总数的三分之一以上(英、德)，外部链接而在洛桑联邦理工学院的国际学生比例甚至几近半数(多语)外部链接。爱因斯坦在他那个时代的理工学院主要学习电磁场学理论，而在当今这个时代，据洛桑联邦理工学院的一位高层管理人员对瑞士公共电视台(RTS)所言(法)外部链接，机器学习和人工智能这样的领域已经越来越受欢迎。



英国则可以提供多得多的选择。这里拥有着数所世界上历史最悠久的大学，就算在今天，英国高等教育院校仍是诸多影响力巨大学术著作的出处，其科研水平也在几乎每个专业或学科处于世界前沿。



在研究生层次上，专业细化对个人的事业发展越来越必要，也越来越关键，无论是职业上还是学术上。如何决定你该申请和就读的学校，应该主要取决于你的学科性质，以及你理想中的求学途径。因此，学生应该仔细考察各种研究生项目，看看究竟哪个项目符合你自己的个人兴趣和未来规划。



就像很多其他国家一样，英国的大多数大学专业性并不强，除了伦敦政治经济学院(LSE)或是专注自然科学的帝国理工学院(Imperial College)。英国的大学普遍可以同时提供许多专业的课程，但是不同专业的水平各有优劣。



英国每年可以迎来约13.5万名非欧洲的研究生生源，这其中的三分之一都选择攻读商学和管理学。其他受欢迎的学习领域包括工程和技术(12%)、社会科学(10%)、计算机科学(5%)和法学(4%)。(图片来自英国高等教育统计局HESA外部链接2016至2017年度的统计数据)



和英国一样，美国高等教育机构也时常在国际排名中跻身前列，那里的国际学生也对所选的学习领域有着明显的偏好。工程、商业及管理学、数学及计算机科学高居前三位最受欢迎的专业，在国际学生中占比分别为21.4%，18.6%和 15.5%，这些数据来自2017年度的“门户开放”(Open Doors)报告外部链接。



我们此前在这个对比专题中已经提到过，大多数国际学生来自中国和印度外部链接，这两个国家的学生都有着明确的专业喜好。多数中国学生(23.1%)学习商学，另有18.7%的人学习工程。而来自印度的学生大多数选择学习工程(36.2%)，紧随其后的是计算机科学(35.4%)。



顶尖大学



瑞士的两所联邦学院或许经常在科学技术领域锋芒毕露，但瑞士的其他10所大学也同样受益于公共基金，重点发展研究及基于研究的教学。因此，不难想象，其他大学在自然及生命科学领域也表现优异。日内瓦大学(University of Geneva)的数学专业在全世界范围内排名前50外部链接，这所学校的研究生总数中有近40%来自国外；事实上，法语区大学的科学类专业中，超过半数外部链接的注册生源来自国外。而伯尔尼大学(University of Bern)则在物理外部链接以及医学外部链接专业上排名前150。



但是瑞士大学除了科学领域外，在其他方面也有强项。日内瓦大学大学的统计办公室告诉瑞士资讯swissinfo.ch，在该校的本科层次上，国际学生占比最高的是神学(40%)，在研究生层次上占比最高的是翻译学(60%)。研究生专业里非瑞士生源比例较高的还包括商贸和全球健康。



苏黎世大学(University of Zurich)在最新的泰晤士高等教育排名(Times Higher Education rankings)中位居世界前100位。外部链接在这里，经济学和兽医学的博士生生源中相当大比例外部链接来自国外。在瑞士意大利语区的提契诺大学(Università della Svizzera italiana)里，最受国际学生(许多来自邻国意大利)欢迎的学院外部链接包括建筑学、通信和经济学。这些专业里的国际学生远远超过本国生源外部链接。



在英国，那些在QS顶尖大学排名(QS Top Universities)外部链接和世界大学排名(The World University Ranking)外部链接中名列前茅的大学，往往都是大名鼎鼎的学府。2018年，最好的工程技术的地方是牛津(Oxford)、剑桥(Cambridge)、帝国理工、爱丁堡大学(Edinburgh)和伦敦大学学院(UCL)。而这些大学同样还是学习计算机科学最好的地方，只不过排名顺序有所不同。至于社会科学，理想求学地也只是稍稍不同：牛津、剑桥、伦敦政经、伦敦大学学院和伦敦国王学院(KCL)。

申请就读这些大学要面临激烈竞争，难度超大，这并不能代表大多数国际学生的经历。如果我们看看依专业列出的最受国际学生欢迎的大学排名，那么出炉的就是一份不同的榜单(来源：《完全大学指南》The Complete University Guide外部链接)。比如在计算机科学领域最受欢迎的大学是伦敦大学学院、利物浦大学(Liverpool)、曼彻斯特大学(Manchester)、考文垂大学(Coventry)，以及帝国理工。在商学及管理学领域，全英国最好的学校或许是剑桥、牛津和伦敦政治经济学院，但最受欢迎的项目却是在考文垂大学、卡迪夫城市大学(Cardiff Metropolitan)以及布鲁奈尔大学(Brunel)。这份不一样的榜单或许没法显示真实排名，但是它发映出了英国还有其他的受欢迎和受喜爱的大学。



在美国，大多数学生会选择可以颁发博士学位的大学外部链接，那里往往研究水平很高，但是拥有国际学生的顶尖大学则在风格和地理位置上各不相同。拥有顶尖大学最多的地区中，排名前五的是纽约、洛杉矶、波士顿以及坦帕Tempe(菲尼克斯Phoenix附近)。当我们看到那些在最受欢迎的学习领域中排名领先的高校名单时，我们就会理解这样的地理分布。比如说，顶尖外部链接的工程院校中，麻省理工学院(MIT)位于波士顿附近，但是其他的则贴近硅谷的心脏、计算机科学研究和创新中心，像是斯坦福(Stanford)和加州大学伯克利分校(UC Berkeley)。在商学领域，顶尖外部链接大学包括波士顿附近的哈佛(Harvard)，但也包括芝加哥大学(University of Chicago)和宾夕法尼亚大学(University of Pennsylvania)。



在美国，面对如此庞大和完善的大学体系，国际学生可选择的范围非常大，或许会让他们挑花眼，但这也给了他们更多机会，让他们在做选择时可以将花销、地理位置和世界级院校中的学业特性考虑进去，无论他们想攻读那个学科。



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作者 Tony Ganzer是驻俄亥俄州克利夫兰的美国记者，他曾在瑞士工作生活多年。他将帮助本系列调查美国的大学体系。 Geraldine Wong Sak Hoi是一名驻瑞士的加拿大记者，她将为本系列报道瑞士的大学体系。她还参与瑞士资讯swissinfo.ch的事实查核项目。 Leo Shearmur是牛津大学的一名研究生，他曾在英国和瑞士生活学习。他将报道本系列中的英国教育体系。 信息框结尾



(翻译：樊桦), 瑞士资讯swissinfo.ch

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