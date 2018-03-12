新一年度瑞士小姐评选结果于上周日(3月11日)揭晓，来自阿尔高州Spreitenbach的19岁佳丽Jastina Doreen Riederer艳压群芳，夺得2018年度瑞士小姐桂冠。
Jastina在零售业工作，能成为选美小姐是她从小的梦想。周六晚在Baden举办的瑞士小姐(英)外部链接选拔节目(SAT.1直播)共有11位18-25岁的佳丽进入决赛，4轮角逐后，Jastina以绝对的优势脱颖而出，获得2018年度瑞士小姐称号。
Jastina绰号“长发公主”，因为她的头发有88厘米长。她儿时还因为长发遭到同学们的戏弄，坏小子们常常把口香糖粘在她的长发上。因此，她表示，将在瑞士小姐这一年中为治理校园欺凌做些事情，同时希望能成为一名模特为维多利亚的秘密(Victoria's Secret)工作。
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瑞士小姐
从上世纪20年代以来，瑞士各地开始举行各类选美比赛，但瑞士小姐比赛直到1951年才开始。参赛选手必须是瑞士公民，年龄在18-28岁之间，身高至少168厘米。
但近年来，这类比赛不断遭人诟病。2011年，随着观众数量逐渐下降，瑞士电视台停止了转播瑞士小姐节目。之后其他电视台介入。2012年和2016年因缺乏足够的资金，当年瑞士小姐竞赛曾被取消。信息框结尾
SRF/swissinfo.ch/sm
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