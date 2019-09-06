2018年，瑞士的新生儿数量有所增加，外国人的新生儿在瑞士死亡率比本国人略高。

(keystone)

2018年瑞士出生了 87'851名婴儿，比前一年增加了470名，但比2016年少了30名。婴儿死亡率再次减少，从千分之3.5降到3.3。但是死婴降生数字有所增多，381个婴儿降生时已无生命讯息，比2017年增加了19人。



这是联邦统计局2019年9月初颁布的最新数据。婴儿死亡率和死婴数字自1969年以来就一直呈下降趋势。50年前每千个降生的婴儿中有9.3个死婴。自1999年这个数字持恒在4.3个。

一个现象是，外国人夫妇在瑞士降生的死婴比瑞士本国人略多，2018年的数据分别为4.9和4.1。这种现象究其原因，总结为个别外籍人受教育水平较低及随之产生的沟通问题、外加艰苦的工作环境和生活环境造成。这些推断与5年前联邦的一项调查结果类似。



健康状况良好不变



新生儿的健康状况在过去几年一直保持良好状态：92.4%婴儿在预产期前后降临人间，2018年在瑞士降生的婴儿平均体重为3288克，比2017年少了7克，2018年92.7%新生儿体重在2500-4500克之间。



多胞胎的比例也保持稳定：2018年在1000个婴儿中，有35.5对双胞胎；1.1个三胞胎。

sda-ats/swissinfo.ch/xy

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