此内容发布于2019年6月17日 上午9:30

瑞士的医院护理和中老年长期照护行业，为移民女性提供了步入劳动力市场的契机。

(Keystone)

移徙女性是瑞士日常生活不容忽视且不可小觑的一分子，然而与移徙男性或者生于斯长于斯的瑞士本地人相比，她们的社会地位究竟如何？身处异国他乡，她们拥有哪些机遇？又面临着哪些阻碍？

瑞士联邦移民委员会(FCM)于6月12日发布的《瑞士移徙妇女：境遇、表现及潜力》报告(德)外部链接，聚焦上述议题并作出解读。



外国女性移民在瑞士的就业率(68.5%)低于移徙男性(78%)、瑞士女性(83%)以及瑞士男性(85%)。然而，常住瑞士的外国女性普遍“就业难”的“惨烈”现实，并非归咎于该群体缺乏教育。就受教育程度而言，平均来看，移徙女性要高于瑞士女性，与接受过良好教育的男性移民持平，不过平均学历要低于瑞士男性。



相当数量的外国女性在瑞士职场从事辅助性工作，其中不少人就业于服务行业以及销售工作。不仅如此，移徙女性在瑞士学术界所占比例甚微。



反观企业高层管理岗位，身居高职的外国女性所占比例要高于具备同等工作职能的瑞士本土女性。

大材小用



报告同时指出，无论是男性还是女性移民，与瑞士人相比，都更容易陷入大材小用的困局，这一现象在移徙女性群体中尤为凸显。

通常情况下，外来移民怀才不遇，无法找到与个人资质相匹配的工作，最终不得不屈就于低于个人技能水平的岗位。



瑞士的医院护理和中老年长期照护行业，为移民女性提供了步入劳动力市场的契机。然而，这些移徙女性往往在试水该行业之前已经具备其他技能资质，却因无法找到与所学专业对口的工作而“被动择业”。

领军人物



报告显示，移徙女性不仅为瑞士经济和社会发展作出杰出贡献，而且还以全新的方式为塑造瑞士社会提供一己之力。



譬如，移民女性曾经为女性可授权就职于瑞士高校不懈争取，并因此成为女性在瑞士开启学术生涯的先驱。



不仅如此，她们还通过倡议并动员公众对彼时在瑞士备受争议的妇女选举权和投票权议题各抒己见、畅所欲言，从而激发了瑞士女性争取投票选举权运动。



此外，移徙女性也针对瑞士的家庭及教育政策主动发声，敢于提出需求，从瑞士儿童日托机构的创建角度来看，她们功不可没。





瑞士资讯swissinfo.ch/ts

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