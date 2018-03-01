此内容发布于2018年3月1日 上午9:45 最后更新 - 2018年3月1日 -09:45

在瑞银专家看来，由于房屋租赁市场竞争力日趋白热化，因此今年瑞士房屋租金的跌幅有望达到2.5%。

(Keystone)

近日一项调研断言，继一段时期内的房屋施工创下历史纪录以及私人住宅租赁价格相对低迷之后，经济形势的好转将有望拉动瑞士常驻居民的购房置业需求。



瑞士信贷于本周二(2月27日)发布的《瑞士房地产市场2018年度报告》(Swiss Real Estate Market 2018 report，多语)外部链接中提及，眼下渐入佳境的经济形势应该能够“重振瑞士住房市场各个环节的需求”。

报告原文这样写道：“(瑞士)强劲的经济复苏孕育了人们对购置自用住房新一轮的需求潮，特别是在目前按揭贷款利息成本仍然处于极低水平的情况下。在业主自住房屋市场中，房产交易价格再次上涨；即便是在热门高价商品房集中的地段，房价也出现了不同程度的提升。”



据瑞士信贷该报告撰写者介绍，瑞士家用住宅或公寓业主的平均年龄为58岁。报告预测，截至2025年，瑞士购房业主人数将在现有基础上新增2.3万人。此次调研还发现，刚购置自有房屋的业主更倾向于将新的房产出租。



报告执笔者还提到，在瑞士的房屋租赁市场上，公寓楼的建造质量仍然“保持着非常高的水准”。与此同时，由于近年来迁居瑞士的外来移民在总体人数上呈现出下滑之势，因此对出租公寓的需求也会有所萎缩。



因目前瑞士许多地方都在大兴土木，大批量地修建出租公寓，因此瑞士信贷的经济学家们预测，2018年瑞士空置物业的数量也将继续增涨。而近期面世的《瑞士银行房地产报告》(UBS property report)的预测数据则更为大胆，在瑞银专家看来，由于房屋租赁市场竞争力日趋白热化，因此今年瑞士房屋租金的跌幅有望达到2.5%。



瑞士资讯swissinfo.ch/sb

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