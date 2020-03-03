皮尔明·朗昔日辉煌的职业生涯就此蒙尘。 (© Keystone / Anthony Anex)

一名瑞士职业自行车手在坦承曾参与血液兴奋剂使用网络-放血行动(Operation Aderlass)之后，引咎辞职。



皮尔明·朗(Pirmin Lang)是第七名因参与那桩违规使用血液兴奋剂的体坛国际丑闻被曝光的职业自行车运动员。在瑞士纸媒《新苏黎世报》(NZZ)与其接洽后，他随即辞去了瑞士自行车竞技学会(Swiss Racing Academy，德)外部链接会长一职。



2月21日晚间，朗通过推特(Twitter)发布了个人声明并向公众致以歉意：

Tweet Lang saying he was sorry for his part in the doping scandal pic.twitter.com/MLSVbQGf4w — Pirmin Lang (@pirulang) February 21, 2020

《新苏黎世报·周日版》报道称，一名德国的运动医生曾分别于2015年和2016年为朗和其他数位运动员提供帮助，通过有规律地采用血液回输技术-也就是俗称的“血液兴奋剂”在比赛中作弊。

血液回输技术，也就是运动员在比赛前回输提前以冷冻或冷藏方式储存的自己的血液或者其他人同血型血液，来增加血红细胞量，使身体得以输送更多的氧气给肌肉，从而增强耐力、提高成绩。

朗曾于2013年至2016年期间多次代表瑞士IAM车队(IAM Cycling)参加各类自行车赛。



2019年，他与他人携手创建了瑞士自行车竞技学会，其宗旨是培养瑞士本土自行车竞技运动年轻人才。朗表示，他希望保护那些新秀免受自己曾在职业自行车竞技生涯中所亲眼目睹和遭遇的不正当行为，比如“负面压力、不良影响、不惜一切代价就为取得好成绩”。



去年冬季北欧滑雪世界锦标赛(Nordic World Ski Championship)期间，“放血行动”一经曝光，便成为各大报章争相报道的头条新闻。

截至目前，涉嫌那桩丑闻的其他数位职业自行车手，均已相继被车队解雇或被处以两年至四年的禁赛。



曾执教瑞士自行车国家队的前任总教练Danilo Hondo也曾参与这一涉及甚广的血液兴奋剂使用网络。继供认使用血液兴奋之后，他于2019年5月被国家队解雇免职。

NZZ/swissinfo.ch/sm

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