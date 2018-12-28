貝席樂先生是蘇黎世最大的市立運動中心——活逸樂運動中心的主任。

(方常均)

「沒有糟糕的天氣，只有糟糕的服裝。」貝席樂先生(R. Bächler)如此說，他是蘇黎世最大的市立運動中心——活逸樂運動中心(德)外部链接的主任。在他的眼裡，運動是生活裡的常態，沒有季節和天氣的分別。只要穿上適當、足夠的衣物，在冰天雪地裡孩子們照常跑跳。



蘇黎世市區的公立運動場所皆屬於體育局(德)外部链接管轄，貝席樂先生在蘇黎世體育局的系統下工作已有20年的資歷，在接受瑞士資訊swissinfo.ch的採訪中向讀者說明，市政府在孩童體能培養上扮演何種角色，而運動對成長又是何等重要。



瑞士資訊swissinfo.ch：由您所管理的活逸樂運動中心對這個城市有什麼意義和功能？

貝席樂先生：這座運動中心最早建於1964年，當時是為了提供市民屬於親子的運動休閒空間。使用多年後，設備需要更新，2013年在市民的公投下決定，由市府投入8,700萬瑞士法郎經費徹底重建，才有了今天這些主體設施，像是：全年可用11個月的溜冰場地、最先進的溜冰道，也有室外浴場和大型滑水道，就連置物櫃都是最新的設計，就是為了提供市民一個四季皆可使用、符合時代需求的平價運動空間。這是人民公投的產物，符合瑞士民主的精神，也符合市民的需求。

本中心是市政府的財產，只要是公立學校提出申請，老師和教練們都可以帶著學生免費使用這個公共空間，讓孩子從小就有接觸運動的機會。我們也會在假期中提供學童運動課程，而且是一般家庭負擔得起的價格，清寒家庭甚至還可以申請補助。沒有孩子會在該休閒的時候，卻因為父母無法支應，而得要待在家裡。私人團體和機構也能租用，無須支付昂貴的費用。

瑞士資訊swissinfo.ch：在瑞士最受歡迎的冬季運動為何？男孩和女孩有差別嗎？

貝席樂先生：在瑞士，最受歡迎的冬季運動當然是滑雪。我們的山很多，也很容易抵達優良的滑雪場地。近年瑞士的滑雪場地也推出許多套裝行程，在山上的滑雪場除了滑雪之外，也能從事其他的活動，像是運動或觀光。瑞士人對於滑雪的喜愛，沒有男女之別。

在我們活逸樂運動中心裡，冰上曲棍球是最受男孩們喜歡的冬季運動，花式溜冰則很受女孩的歡迎。可能是因為冰上曲棍球是肢體強力觸碰的運動，互相撞擊是常有的事。雖然這麼說，也是有喜歡冰上曲棍球的女孩子的，我們蘇黎世就有女子曲棍球聯盟，是女子組的比賽。

瑞士資訊swissinfo.ch：蘇黎世市區裡並沒有滑雪場地，市政府是如何提供孩子們機會，接觸「滑雪」這個瑞士國民運動？

貝席樂先生：雖然蘇黎世市區沒有滑雪場地，但市政府在瑞士其他的州購置了好幾處的活動中心，並在滑雪季時組織課程，帶市區的學童和青少年到山上學滑雪。這些課程都是一般家庭負擔得起的，有經濟困難的家庭也有補助，目標是讓每一個孩子都有公平的機會學習。



瑞士資訊swissinfo.ch：如果一個孩子在運動方面表現出過人的天資，是否也能得到政府機關的支持與補助？

貝席樂先生：是的，我們總是希望可以找出在運動方面特別優秀的孩子，在我們蘇黎世體育局裡有一個名為天資之眼(德)外部链接的特別計畫，意在發掘並栽培運動天才與專才。在一般學校的體育課裡，如果有老師發現某個孩子、在某個運動項目上有過人的表現，老師會先與家長討論後，再替孩子報名天資之眼的訓練。在這個訓練課程裡，孩子們會在運動教育專家的帶領下，提升運動方面的技巧。課程有統合的，也有專精的，相互調配以協助孩子持續發展。這個計畫是由蘇黎世市政府出資的教育項目，父母必須負擔的金額很少。

在瑞士，職業運動選手也很有前途，尤其是在許多國際性的比賽，瑞士已經培養出許多一流的選手。網球自然是不必贅言，在美國和加拿大也有許多來自瑞士的知名冰上曲棍球員。冬季運動，可說是瑞士的強項。



瑞士資訊swissinfo.ch：若是有家長想要為孩子培養運動習慣，您會給家長什麼樣的建議呢？

貝席樂先生：在瑞士，您會看到父母們不分晴雨都帶著孩子出去，有的去公園、有的去森林。孩子還小的時候，還無法對空間有正確感知和判斷，孩子們在這些戶外活動中跌倒或發生小意外，其實都是在學習判別危險。在戶外玩耍，就是運動習慣的開端孩子的體能和免疫力都會在活動中增強。

對年紀小的孩子來說，從運動比賽中得到樂趣是最重要的事，在場外的父母不要給孩子過多批評和壓力。孩子在運動的當下，其實並不在意那麼多。年紀小的孩子在開始學習運動時，不應該在壓力下學習，那會讓孩子喪失樂趣和動力。

喜歡運動的孩子，大約四歲起就可以讓他們參加運動俱樂部，把一個運動學好，是為了讓精力有處發揮，並不是要孩子成為專業運動員。成為職業選手需要投入的專注與時間⋯⋯等成本，和透過運動帶來樂趣不是同一件事。此外，應該讓孩子接觸團體性運動，這能在無形中提供孩子增進社交能力與人際相處的機會。



瑞士資訊swissinfo.ch：請您以中心主任的身分，補充您對體育的看法。

貝席樂先生：瑞士和世上其他國家相比，地形多元、氣候四季分明，可以提供許多不同運動的可能；我們的社會也很開放，運動場上有男有女、有老有少。而一座設備完善的運動中心，就是孩子培養運動習慣的開始，是市民的公共平台，給每一個人公平的機會接觸運動。



結語：運動帶給人們的好處是一輩子受用、是一生的功課，不只是體能訓練，透過團隊合作在運動場上競逐的社會意義更是終身的學習。政府作為服務人民的巨大組織，從小處為市民和孩童設想和準備各式運動的可能和機會，即是為國家打下強大的基礎。瑞士在地理面積與人口數量雖是小國，但為每一位國民創造公平公開的機會，在這一點上無疑是世界強國。

瑞士資訊swissinfo.ch

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