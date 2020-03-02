此内容发布于2020年3月2日 下午5:53

提契諾州(Tessin)設立了新型冠狀病毒諮詢專線，其運營由替代役民防隊成員負責。 (Keystone)

瑞士是全球新冠肺炎疫情最嚴重的二十個國家之一。政府提議禁止握手禮儀。相關情況介紹如下。



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瑞士現在情況如何？ 信息框结尾

由於新型冠狀病毒在境內擴散，聯邦委員會根據《傳染疾病法》，宣布瑞士進入特別狀態。在該狀態下，州級政府權限可移交至聯邦委員會，以便於聯邦政府統籌採取措施，例如禁止舉辦大型活動。這是瑞士首次啟用這一法律條款。

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政府採取的具體措施是在2020年3月15日之前，禁止舉辦超過1000人的大型活動。此外，政府還呼籲公民採取以下衛生防護措施：

打招呼時避免握手或親吻臉頰。

用過的紙巾扔進可蓋緊的垃圾桶。

急診就醫前必須先登記。

但大部分公民的正常生活不會受到干擾。



在瑞士會感染新冠病毒嗎？ 信息框结尾

聯邦衛生局(多語)外部链接表示，目前在瑞士感染新冠肺炎的可能性不太大。



截至2020年3月2日，瑞士新冠肺炎確診病例40例，屬於全球疫情最嚴重的二十個國家之一。確診人數還可能繼續增加，查詢最新數據請點擊這裡(英)外部链接。



為了盡可能阻止疫情擴散，確診病人將接受隔離治療。連續15分鐘以上與確診病人距離小於2米的人為密切接觸者。所有密切接觸者必須進行兩個星期的隔離觀察。現在瑞士有約100人正進行隔離觀察。

精典特刊 新冠病毒在瑞士 新型冠状病毒疫情在瑞士爆发，会给社会、经济和政治带来哪些影响？

來瑞士旅遊或短期居住需要注意什麼？ 信息框结尾

世界衛生組織外部链接目前沒有發布旅行禁令。建議來瑞士參加活動之前確認活動是否如期舉行，因為聯邦政府已經禁止舉行大型活動，州或市政府也可能禁止舉行小型活動。



點擊這裡(德)外部链接可查看已經取消的活動。



目前，政府尚未對學校、幼兒園、養老院等教育和護理機構採取措施，也暫時不封鎖邊境。



瑞士航空已減少往來於疫情嚴重地區的航班。

疫情將對瑞士經濟造成哪些影響？ 信息框结尾

從中長期看，聯邦經濟部認為疫情將對資本市場造成衝擊，並影響瑞士工業和在瑞國際企業的供應鏈。



從短期看，疫情應該不會對經濟造成負面影響，民眾恐慌性囤貨的行為反而會刺激經濟增長。



經濟部表示，目前企業可以申請短時工。此外，政府還向企業提供全球性傳染疾病行動指南。



對於因禁令而取消的大型活動，聯邦政府無需賠償相關損失，此情況屬不可抗力。

瑞士會幫助僑民回國嗎？ 信息框结尾

瑞士曾幫助部分僑民離開中國武漢。但聯邦外交部表示，目前沒有進一步的撤僑計劃。



“現在沒有計劃或實施撤僑的必要，這是好事。”瑞士外交部應急管理中心主任漢斯-皮特·倫茨(Hans-Peter Lenz)說。



瑞士所有駐外使領館均可為海外公民提供支持和幫助。



在過去幾天裡，瑞士使領館和外交部領事熱線(多語)外部链接回覆了海外公民的近百個諮詢。

瑞士僑民受到疫情影響了嗎？ 信息框结尾

根據瑞士《僑民法》，瑞士海外公民沒有權利要求國家從危險地區撤僑。但外交部會盡力為危險地區的僑民提供支持和幫助。



海外瑞士人組織(ASO)原計劃於3月14日在伯恩召開理事會，但受疫情影響，不得不在會議臨近之際取消。 “外交部向我們明確表示，目前許多活動被取消，而且我們理事會的成員來自於海外，平均年齡較大。”該組織管理層解釋道。除了這兩點風險以外，與會人員還可能被隔離觀察。



關於在意大利瑞士公民的情況，可點擊這裡(德)外部链接閱讀。



來源：聯邦衛生部(多語)外部链接，聯邦外交部(多語)外部链接

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