此内容发布于2020年3月2日 下午5:53

提契诺州(Tessin)设立了新型冠状病毒咨询专线，其运营由平民保护组织成员负责。 (Keystone)

瑞士是全球新冠肺炎疫情最严重的二十个国家之一。政府提议禁止握手礼仪。相关情况介绍如下。



瑞士现在情况如何？ 信息框结尾

由于新型冠状病毒在境内扩散，联邦委员会根据《传染疾病法》，宣布瑞士进入特别状态。在该状态下，州级政府权限可移交至联邦委员会，以便于联邦政府统筹采取措施，例如禁止举办大型活动。 这是瑞士首次启用这一法律条款。

new map map

政府采取的具体措施是在2020年3月15日之前，禁止举办超过1000人的大型活动。此外，政府还呼吁公民采取以下卫生防护措施：

打招呼时避免握手或亲吻脸颊。

用过的纸巾扔进可盖紧的垃圾桶。

急诊就医前必须先登记。

但大部分公民的正常生活不会受到干扰。





在瑞士会感染新冠病毒吗？ 信息框结尾

联邦卫生部(多语)外部链接表示，目前在瑞士感染新冠肺炎的可能性不太大。

截至2020年3月2日，瑞士新冠肺炎确诊病例40例，属于全球疫情最严重的二十个国家之一。确诊人数还可能继续增加，查询最新数据请点击这里(英)外部链接。

为了尽可能阻止疫情扩散，确诊病人将接受隔离治疗。连续15分钟以上与确诊病人距离小于2米的人为密切接触者。所有密切接触者必须进行两个星期的隔离观察。现在瑞士有约100人正进行隔离观察。

精典特刊 新冠病毒在瑞士 新型冠状病毒疫情在瑞士爆发，会给社会、经济和政治带来哪些影响？

来瑞士旅游或短期居住需要注意什么？ 信息框结尾

世界卫生组织外部链接目前没有发布旅行禁令。建议来瑞士参加活动之前确认活动是否如期举行，因为联邦政府已经禁止举行大型活动，州或市政府也可能禁止举行小型活动。

点击这里(德)外部链接可查看已经取消的活动。

目前，政府尚未对学校、幼儿园、养老院等教育和护理机构采取措施，也暂时不封锁边境。

瑞士航空已减少往来于疫情严重地区的航班。





疫情将对瑞士经济造成哪些影响？ 信息框结尾

从中长期看，联邦经济部认为疫情将对资本市场造成冲击，并影响瑞士工业和在瑞国际企业的供应链。

从短期看，疫情应该不会对经济造成负面影响，民众恐慌性囤货的行为反而会刺激经济增长。

经济部表示，目前企业可以申请短时工。此外，政府还向企业提供全球性传染疾病行动指南。

对于因禁令而取消的大型活动，联邦政府无需赔偿相关损失，此情况属不可抗力。

瑞士会帮助侨民回国吗？ 信息框结尾

瑞士曾帮助部分侨民离开中国武汉。但联邦外交部表示，目前没有进一步的撤侨计划。

“现在没有计划或实施撤侨的必要，这是好事。”瑞士外交部应急管理中心主任汉斯-皮特·伦茨(Hans-Peter Lenz)说。

瑞士所有驻外使领馆均可为海外公民提供支持和帮助。

在过去几天里，瑞士使领馆和外交部领事热线(多语)外部链接回复了海外公民的近百个咨询。



瑞士侨民受到疫情影响了吗？ 信息框结尾

根据瑞士《侨民法》，瑞士海外公民没有权利要求国家从危险地区撤侨。但外交部会尽力为危险地区的侨民提供支持和帮助。

海外瑞士人组织(ASO)原计划于3月14日在伯尔尼召开理事会，但受疫情影响，不得不在会议临近之际取消。“外交部向我们明确表示，目前许多活动被取消，而且我们理事会的成员来自于海外，平均年龄较大。”该组织管理层解释道。除了这两点风险以外，与会人员还可能被隔离观察。

关于在意大利瑞士公民的情况，可点击这里(德)外部链接阅读。

来源：联邦卫生部(多语)外部链接，联邦外交部(多语)外部链接



Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram