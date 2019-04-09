跨國婚姻協會會員-瑞士人Selina(右)和尼泊爾人Bikash-在國際愛情日推廣協會活動。

(蘇黎世跨國婚姻協會提供)

瑞士外國人的數量約占全國人口比例的25%，而且每年以家庭團聚身分定居瑞士的外國人大約有4萬之眾，其中不乏高知識份子的外籍配偶。瑞士職場對語言能力和文化知識要求較高，如不能掌握瑞士官方語言，外籍配偶很難找到一份與之學歷相對應的職業。失業及融入導致家庭和生活失衡的問題近年漸漸成為一個公共話題。



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跨國婚姻協會的顧問Georg L’Homme先生與他的台灣妻子均屬於該協會成員，他們在蘇黎世推動協會的各項活動，致力於瞭解不同背景跨國婚姻與跨國伴侶的問題，同時嘗試讓中文文化成為城市生活的一部份。



跨國婚姻協會顧問Georg L’Homme先生

(蘇黎世跨國婚姻協會提供)

Georg L’Homme先生曾經在臺灣從事人權活動，現在以一名瑞士社工、丈夫及父親的角色分析跨國婚姻中的文化衝突以及相關的社會現象和問題。



瑞士資訊swissinfo.ch：跨國婚姻協會的具體功能是什麼？具體提供什麼樣的服務？



G.H：協會提供非歐盟國家人與瑞士人結婚所需的資訊及諮詢，同時也舉辦一些活動，讓不同背景國家的婚姻家庭有機會相互交流。我們也與政府部門合作，讓跨國婚姻成為一個公共議題。跨國婚姻是一個公開的社會現象，外國人應被視為成就社會多元化的因素。



另外，跨國婚姻協會在政治上也承擔一部分遊說的工作，比如：如何改善與外國人結婚的相關法規。簡化一些程序，可以讓婚姻在行政上有一個美好的開始等。



瑞士資訊swissinfo.ch：外籍配偶在瑞士都遇到過哪些困難？



Georg L'Homme先生：目前針對這個話題還沒有有學術性的資料，根據我們的經驗，外籍配偶的獨立生活能力是一個常見的問題。比如說：處理信函文件、面對政府部門、瞭解保險細節等，一方面是語言障礙，另一方面是整個社會系統運作方式不同，這些都是在瑞士最初生活的挑戰。



這些障礙尤其對於非申根國家的人來說很難跨越。從準備結婚資料，到學歷認證都需要花很長時間和大量的精力，這也可能對伴侶關係造成負面影響。



瑞士資訊swissinfo.ch：蘇黎世目前有什麼專案，可以幫助外籍配偶瞭解和融入瑞士社會？



G.L：目前跨國婚姻協會正在協助蘇黎世政府制定今年的計畫，今秋將繼續推出跨國婚姻的相關活動，邀請專業人士針對諸如家庭問題、在瑞士求職與職業發展、對瑞士的期待與現實、居留與入籍法規、如何在昂貴的蘇黎世生活等等話題進行深入的探討。



每年6月12日是國際愛情日，跨國婚姻協會(德)外部链接按例會在蘇黎世舉辦跨國婚姻面面觀討論會，今年的主題是“找工作”。根據資料，尤其在日內瓦和蘇黎世有相當多的高學歷卻失業的外籍配偶，這是瑞士社會的真實現象，也是人才的浪費。



此外，市政府也與不同的機構合作，給新移民提供初級語言課程(德)外部链接，價格相當便宜。

跨國婚姻協會和小旺萊文化協會都是由私人發起，政府協助而發展起來的非營利性民間社團。為有困境的家庭提供一個公開討論與解決的管道。

跨國婚姻協會是瑞士一個全國性的組織，成立於1980年，目前大約有會員家庭100多個，人數超過200人。協會主張，瑞士的新移民，應是國家多元文化的活力，而非被排斥的群體。

協會的主要任務是致力於瞭解跨國婚姻與跨國伴侶的問題，消除瑞士社會對外籍配偶的刻板印象，增加該話題在瑞士公共平臺的討論及能見度。

跨國婚姻協會在伯恩和洛桑也有分會，多語家庭裡的語言教育、瑞士福利政策、跨文化溝通等也是他們探討的主題。 信息框结尾

瑞士資訊swissinfo.ch：具體如何參加這些課程或活動？



G.H：語言課在市政府的網站上可以找到相關連結(德)外部链接。跨國婚姻協會除了年會只有會員才能參加外，其他的活動均對外開放。從協會的網站(德)外部链接上可以找到資訊，與市政府合作的課程，市政府也會在自己的平台上(德)外部链接公佈。



瑞士資訊swissinfo.ch：您認為，在跨國婚姻家庭中，如何保持高品質的婚姻關係？



G.H：在所有的婚姻中，快樂最大的原則就是“太太永遠是對的”。在瑞士，就業市場和社會還存在著對女性和外國人的偏見，男女並不平等，瑞士人對外國伴侶要有更多的耐心和理解。



要減少婚姻生活的摩擦，語言至關重要，瞭解彼此的語言一定能減少誤會。外籍配偶應該學習瑞士的語言，增加社交，減少對伴侶的依賴。而瑞士配偶也應該盡力學習一些對方的語言，至少嘗試聽得懂一些，這對孩子的語言發展也有鼓勵作用。



在失敗案例中我們也發現，有些外籍配偶來瑞士之前對社會有一種錯誤的想像，認為瑞士生活會像天堂一樣，可以永遠過一種幸福快樂的日子。但現實是，在瑞士的生活，很多人對每一分錢都要精打細算，所有東西都有其價格，經濟可能是造成婚姻家庭失敗的原因。



不僅如此，瑞士的生活在細節上非常複雜，很多事都必須親力親為，舉例來說：就醫、報稅，以及帶孩子等，都沒有想像的那麼容易。讓自己獨立起來，有利於婚姻的長期發展。



瑞士資訊swissinfo.ch：作為父親，您如何看待在兩種文化中成長的孩子?



G.L：讓孩子完完全全沉浸在兩種文化中是不可能的任務。孩子的世界裡除了父母，還有他們的世界和自己朋友，生活是由各種社會和文化相互交織而成的，甚至有些孩子是處在父母與當地社會三種不同文化、三種不同語言的環境中，其影響力的消長在每個成長階段都是不同的。



我認為，跨國婚姻中最重要的是，父母如何在日常生活中將文化和語言自然而然地呈現給孩子。比如：耶誕節的文化活動很多，烤小餅乾、唱聖誕歌，我們也應該為孩子提供過農曆新年的體驗，比如貼春聯、說吉祥話、吃年夜飯等等。



讓兩種文化和語言有平等展現給孩子的機會，讓孩子在生活中自然地去接受，而不是有意地拒絕其中一方。要做到這點，父母雙方必須有共識，且願意一同參與。



我的孩子平時與其他說中文的孩子接觸時，不但講瑞士德語，中文也是他們遊戲語言的一種。他們雖在瑞士成長，我們能做的就是盡力讓他們的語言文化認知有一個雙向的發展。



瑞士資訊swissinfo.ch：您認為，在跨國婚姻中，孩子可能在成為兩個文化的載體嗎？



G.L：是的，我認為這是有可能的，關鍵是：孩子必須對父母雙方的文化均衡接觸和認知，父語和母語需要平衡發展。達到平衡需要付出很大的努力，因為瑞士並沒有中文環境。



為了達成這個目標，我們還和其他的瑞士家庭組成了小旺萊文化協會(多語)外部链接，努力凸顯中文和其文化，孩子不會覺得母親的故鄉很遙遠，不可親近。從2018年起，我們開始舉辦中德雙語兒童音樂故事會，把中文童話故事譯成德語，與專業音樂家合作，製作成老少皆宜的家庭音樂會。

中德雙語兒童音樂故事會

(Kulturverein Ananasli)

之所以選擇童話，是因為故事是教育孩子最有力的方式之一，而音樂所帶來的氣氛與純粹講故事不同，對家長和孩子來說，都是體驗異國文化的媒介。



另外，我們還意外地發現，參加過去四場音樂會的聽眾有三分之一是純瑞士家庭，他們問我們是否提供兒童中文課程。這點就顯示出“外國元素”對瑞士家庭也具有吸引力。



這個周日(4月14日)我們將舉行第五場的中德兒童故事音樂會，一樣會帶來精彩的節目。在籌畫活動的同時，我們也察覺到居住在城市對於跨國婚姻的家庭也有許多好處，因為城市生活較為活潑，有很多公開資源。正因如此，可以減輕一些家庭內部的壓力。



我們希望孩子們能為自己的兩種文化背景而感到自豪。

瑞士资讯swissinfo.ch

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