此内容发布于2020年5月12日 上午11:25

2020年5月9日，人们在日内瓦排队领取食品和生活必需品。

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

对日内瓦应急食品领取人的一项调查显示，生活在贫困线附近的民众受新冠肺炎影响的几率是其他人的4.5倍。

由日内瓦大学医院(HUG)和无国界医生组织(MSF)开展的这项调查(法)外部链接共采访了5月2日在日内瓦排队领取救济食物的532名人员。

75%的受访者为女性，52%的受访者没有有效的瑞士居留许可。

调查显示，由于多种原因，该病毒对于这些社会群体的影响尤为严重，其中主要原因在于难以保持社交距离、得到收治和检测的概率低。

例如，接近一半的受访者住在拥挤的公寓中，拥挤是指每个房间住两人以上。11%的受访者住在四人间中。

“严重暴露”

同时，虽然瑞士要求强制投保健康险，但只有40%的受访者参保。在缺乏有效居留许可的受访者中，这一比例降至10%以下。58.6%的受访者表示不愿就医，主要是因为未参保和经济困难。

共计8.8%的受访者与新冠肺炎感染者合住一套公寓，但这些人中不到一半接受了检测。

研究作者认为，这些因素合起来“表明该人群存在严重的病毒暴露和传播风险”。

在研究完成的那天，日内瓦州1%的人口新冠肺炎检测结果为阳性；在调查组中，这一比例为3.4%。

5月9日，超过1’500人在日内瓦排队领取免费的救济食物，这凸显了新冠肺炎疫情对瑞士这座高消费城市的影响。上周六日内瓦已向2’500人发放救济，计划下个周末再安排一次救济品发放活动。

swissinfo.ch/dos

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