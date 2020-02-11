此内容发布于2020年2月11日 上午11:00

家禽饲养者必须保持高度警觉。 (Keystone / A3512/_roland Weihrauch)

瑞士官方现已针对禽流感发布红色警报，同时建议采取禽类保护性措施。



瑞士“禽流感红色警戒”，是在过去数周之内欧洲相继通报多例禽流感病例之后作出的应对之举。以前，此类禽流感疫情爆发，曾导致欧洲养禽业遭受巨大损失和大规模屠宰受感染活禽。



自去年年底迄今，中欧地区的斯洛伐克、波兰、匈牙利和捷克已相继出现了禽流感病例。今年1月下旬，在与瑞士毗邻的德国境内一只野生鸟类身上确认了H5N8性禽流感病毒。该病毒是一种被认为源自俄罗斯的高度传染性病毒。



“红色警报”，是当瑞士发生的动物疾病已构成相当大的危险时所采取的最高级别警告。

高风险



瑞士联邦食品安全和兽医局(Food Safety and Veterinary Office)在2月6日在线发布的1月《雷达公告》(Radar Bulletin)中称，鉴于大批冬季候鸟，在瑞士，禽流感传染给野生鸟类的风险会相应较高。据此，该机构建议进行检查，并且在必要情况下对农场卫生情况以及生物安全措施进行改善。



官方表示，欧洲各国家禽业的紧密贸易往来，意味着该病毒存在进一步扩散蔓延的可能性。因此，瑞士官方呼吁公众保持警惕，及时向所在地野生动物官方管理机构上报野生鸟类患病或死亡案例。

禽流感疫情新进展 疫情进一步扩散 家禽禁止散养 十几天前，博登湖畔惊现因禽流感病毒致死的野生鸟类尸体；上周末，同样情景出现于日内瓦地区的莱芒湖；日前，纳沙泰尔湖也发出警报。禽流感病毒在瑞士渐显长驱直入之势。 ...

Keystone-SDA/FSVO/Reuters/ilj

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram