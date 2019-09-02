来自90多个国家的记者共提交了900多篇报导参加“真实故事奖”的角逐。 (Copyright 2018 The Associated Press. All Rights Reserved.)

在上周六(8月31日)伯尔尼举办的记者节(Reportagen Festival，多语外部链接)颁奖仪式上，公布了首届“真实故事奖”(True Story Award)的获奖者名单。来自三个国家的三位记者因其出类拔萃与勇气可嘉的报导，赢得了本次大奖的前三名桂冠。



记者Shura Burtin (多语)外部链接喜获一等奖和3万瑞郎(合21.7万人民币)奖金，他报道的对象是被人以莫须有罪名监禁的车臣人权活动家Oyub Titiyev。

他的报导“Monitor 1 (多语，译名“监控一号”)外部链接”最初发表在俄文报纸Meduza上，参选推荐理由为其优秀的叙述，以及通过出乎意料的方式将一场被人遗忘的战争放到舆论关注之中。

二等奖的获奖者为美国记者Mark Arax，他的报导A Kingdom from Dust (英，译名“出于尘土的王国”)外部链接是对加利福尼亚农业世界所做的一次全面而有深度的调查。Arax的得奖原因是他把气候变化、水力资源与加利福尼亚历史等社会主题成功地交织在一起。

中国记者杜强则以《废物俱乐部外部链接》赢得三等奖，他刻画的是深圳一群叛逆移民工的生活。用评委的话说，杜强的报导是“所有入围作品中最出人意料的一个故事”，因其反映出社会中的未知层面而喜获奖项。

中國記者獲真實故事三等獎 瑞士伯恩首屆全球記者-真實故事獎-精彩瞬間 2019年8月30日-9月1日，伯恩首屆全球記者-真實故事獎活動在瑞士首都舉辦。 阅读本文简体字版本请 点击这里 首屆真實故事獎開幕式在伯恩五星酒店Schweizerhof舉辦，主題為《伯恩書寫歷史》。瑞士乃至世界各國重要媒體代表以及從業者和觀眾300多人參加了開幕式。 ... 作者： 图/文：邵大海

来自98个国家、用21种语言撰写的900多篇报导参加了角逐，评委们从入围的39位被提名记者中遴选出本届的获奖者。所有被提名的记者都受邀参加8月30日-9月1日举办的记者节，其中36人应邀前来，并在上周末分享了他们各自的故事。

“真实故事奖(英)外部链接”是首个全球新闻报道奖项，旨在表彰高质量的新闻报导，使记者的声音传扬到其本国之外，这样做的另一个目的是增加媒体提供视角的多样性。

来自八个国家的八名评委基于各篇报导的调查深度、新闻写作质量与社会相关性进行了评估，从中选出最终的优胜者。

swissinfo.ch/jdp

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