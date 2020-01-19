一位商务职员，每月纯收入4482瑞郎，目前在攒钱买一个迷你住所(迷你屋、房车或者类似选择外部链接外部链接)。这一周他过得比较省，平时他也会去看看电影、去外面喝点东西、请人吃个饭。下图是他的一月开销状况。



(swissinfo.ch)

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周日 引言结束

和朋友去吃饭，可惜不是在附近，开车100公里。路上看了位朋友一起喝了咖啡。免费停车，饭店也有停车位。

吃饭39瑞郎，服务满意，付了50瑞郎，其中30瑞郎用了生日礼物该饭店代金券30瑞郎。回家路上加油，付了女友25瑞郎。

花销：45瑞郎/代金券30瑞郎。

周一 引言结束

只是在周末偶尔用早餐，习惯了，每周两次(周一、周四)不吃午餐(清胃)，今天只是晚上吃了晚餐。中午休息去游泳馆游泳(游泳馆年票275瑞郎)。所以今天基本没花钱。

我走路上班，除非天气不好偶尔坐公交，还有就是我自带咖啡，我非常喜欢喝咖啡，但是公司的咖啡不好喝，所以我从家里带咖啡上班，这样我每天能省4瑞郎。

花销：无。

周二 引言结束

普通工作日，咖啡自带，走路上班，不吃早晨，中午又去了游泳馆，午餐也是从家里带的。

为即将离开公司的同事捐“红包”5瑞郎，晚饭在家吃，我女朋友用了我们公用账号中的将近30瑞郎为晚餐买了食材，因此这不算我的开销(我们用一个公用账号，每人每月交500瑞郎用于吃喝费用)。

花销：5瑞郎。

周三 引言结束

早上不吃早饭，中午回家吃饭，晚上去游泳，晚饭在家自己做。

花销：无。



周四 引言结束

中午在超市买了点吃的9.45瑞郎，其中包括两包薯片。周末我计划去漫步，所以薯片是必备。

下班回家犯懒坐了公交，我有半价卡，短程车票2.60瑞郎。半价卡每年165瑞郎(第一次买185瑞郎，之后每年延165瑞郎)。

晚饭在家吃，之后在家附近农民那里直接买菜15.80瑞郎。

花销：27.85瑞郎。

周五 引言结束

我请假了，我女朋友的车坏了，我去帮她修车，结果发现是“盲警”，车行的人服务热情，给了20瑞郎小费。

花销：20瑞郎。

周六 引言结束

我休息，去漫步，这是我的爱好。前一天我还烤了两个面包，冰箱里有奶酪火腿。

薯片也已经买好了，苹果周四在农民那里买的，所以除了车票4.80瑞郎，我不用再花钱了。

花销：4.80瑞郎。



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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