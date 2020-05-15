新冠病毒疫情不但暫時中止了握手的習慣，還教會我們要遮住自己的臉。

(Keystone)

法律研究員Ashley Mantha-Hollands和Liav Orgad寫道，新冠病毒能夠改變我們的習慣，也能改變我們在歐洲土地上“共同生活”的理念。

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最近被問及握手問題時，美國頂尖病毒學家福奇博士(Anthony Stephen Fauci)表示(英)外部链接：“我認為我們不應該再握手了。”言下之意就是不握手會阻止新冠病毒和季節性流感的傳播。而在握手話題近年已成地雷的歐洲，這個健康要求能夠引出一場非常必要的文化轉變。

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2010年，法國(英)外部链接拒絕一名阿爾及利亞女性入籍，因為她不肯跟伊澤爾省的男性官員握手。 2016年，布魯塞爾(法)外部链接的一位民政登記員拒絕為一對新人證婚，因為儀式過程中新娘不肯跟他握手。 2017年，荷蘭一名應聘巴士司機崗位的求職者被拒絕，因為他不肯與女性乘客和同事握手。 2018年，瑞士曾發生因拒絕握手而遭洛桑市駁回入籍申請的事(多語)外部链接。在巴塞爾鄉村州的特維爾市(Therwil)，因為個別學生不肯與學校裡的女老師握手(英)外部链接，他們的家長甚至被當地政府處以5000瑞郎(約合5074美金)的罰款和參加社會服務的處罰。今年的瑞士輪值總統西蒙奈特·索馬魯嘎(Simonetta Sommaruga)那時擔任司法部長，她當時曾義正辭嚴地宣稱，握手是“瑞士文化的一部分”。教育管理部門更加直截了當外部链接-“老師有權要求學生跟自己握手”。



歐洲最嚴格的握手政策在丹麥。 2018年12月握手登上了各報章頭條，原因是丹麥通過了一條法律，規定所有入籍儀式上都必須握手。在儀式上拒絕同市長或其他官員握手，可能會被拒絕入籍。有意思的是，自疫情暴發後，丹麥以“沒有握手，沒有國籍”(英)外部链接為口號，凍結了所有的入籍儀式。



從表面上看，握手只是一種問候方式，跟揮手、微笑或鞠躬(或者你喜歡的話，可以碰手肘、點頭和飛吻)沒有本質上的區別。然而在日漸多樣化的歐洲社會，握手成了“共同生活”理念至關重要的部分。



“共同生活”原則曾在2014年震動了歐洲，當時歐洲人權法院(多語)外部链接支持法國的波卡罩袍禁令。該法院裁定，女性是否“應獲准在公共場所穿戴完全遮住面部的面紗”這一問題“是社會的選擇”。根據歐洲人權法院，要共同生活，就需要有政府所定義的最低限度的社會交流與社群生活。



目前從新冠疫情的角度來看，在公共場所遮住自己的臉被視作保護社會脆弱成員的公民義務之舉。奧地利、斯洛伐克、德國和法國都已建議或要求民眾在公共場所佩戴口罩(英)外部链接。面罩使得我們可以參與公共生活，而不是從中退縮。重點在於便利人們對公共生活的參與，而不在於你能否看到一個人的微笑；共同生活並不是個死概念，要領會共同生活的真正含義。



新冠病毒疫情暫時動搖了我們的社會交流，因此也帶來一次機遇，可以對歐洲生活方式中的替代性問候(英)外部链接做一次反思。決策者應該對不同的問候方式和不同著裝規範的理由更為寬容，而不應拘泥於過去的習俗慣例。因為全球疫情而出現的不握手、要遮臉的責任，顯示出這些禮節並不像人們以為的那樣，對社會生活來說必不可少。



本文首先發表於Verfassungsblog(英)外部链接。



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