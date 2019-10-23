喜劇二人組：9 Volt Nelly領銜的第二屆“合聲!-音樂節”的傍晚。

(Tobias Haus)

瑞士於2014年在紐約簽署並通過了《身障者權利公約》，因而有義務推動認知障礙人群在社會中的融合。什麼是融合呢？蘇黎世的一個音樂節向我們展示了融合的具體表現。

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認知困難人群的社會融合

融合亦是包容，它意味著具有心智障礙的人也可以參與社會生活、並被當作其中一員而平等對待；其獨特性也作為對社會多樣化的豐富而受到接納。 信息框结尾

瑞士蘇黎世紅工廠的大廳裡人頭攢動，氣氛熱烈。觀眾們在鼓掌、合唱、歡呼。乍看之下不過是一場普通、最多比較成功的音樂節。



然而再仔細看看：無論是在觀眾席還是舞台上，有心智障礙和無心智障礙的人站在一起，肩並肩共同歌唱、慶祝、鼓掌。



當地著名女歌星Vera Kaa(德)外部链接在其中一首歌中唱到，人們應該拿出10分鐘的時間給自己。



Vera Kaa “10分鐘”(德語) 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 德语 (de) "Zehn Minuten"

樂隊Tobis的世界(德)外部链接用充滿活力的瑞士德語演唱著關於在護理院裡的日常生活，例如，人只有在上廁所的時候，才能擁有片刻安寧；還有去看牙和到Saas Fee度假的時候，人們樂於享受二人世界，沒有煩人的看護在場；但在最浪漫的時刻，看護總是會突然出現。

像Vera Kaa和“Tobis的世界”這樣先後登場，正體現了“融合”的含義：人們無論有還是沒有身心障礙，都可以平等地參與文化生活。聯合國的《身障者權利公約》(德)外部链接也是這樣倡導的，而瑞士已於2014年通過了該公約。



這次的“合聲！音樂節(德)外部链接” ，是第二次在蘇黎世舉辦，但這樣的活動依然比較少見。瑞士並沒有很好地推動心智障礙人士在社會中的融合，“針對身障者權利公約所要求的種種義務，瑞士做的還太少，”Andrea Brill說。他來自本次活動的組織機構-以人智學為基礎、專為有心智障礙的人設立的護理院Tobias之家(德)外部链接。



瑞士的工作還需加強

在反映瑞士貫徹《身障者權利公約》的工作報告(英)外部链接中指出：“要成為一個具有包容性的瑞士，讓身障者可以自主地融入到生活的方方面面，儘管已奠定了一定的法律基礎，但路還很遠。”甚至聯邦委員會也承認，在讓身障者全面參與社會生活各領域方面，尚有改進的空間(德)外部链接。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

批評家對例如把身障兒童放入特殊學校(德)外部链接，有心智障礙的成年人沒有投票和選舉的權利(德)外部链接等提出了批評。還有身障者組織(德)外部链接表示，許多有心智障礙的人無權自主選擇工作崗位和居住地點。



據Andrea Brill講，許多國家在“主體補助”方面，已經走得很遠。 “主體補助”的意思就是，國家不再將補助金發放給護理院和護理機構，而是給身障者本人，供其直接使用。接受補助的人可自行決定，是住在護理院還是帶護理的集體公寓裡，或者獨自生活有助理協助。



身障者都去哪兒了？



以前有些瑞士家庭確實把有心智障礙的家人“藏”起來了，因為他們覺得羞恥。還有些智能障礙者，雖然很好地融入了社會，卻並沒有受到尊重和平等對待，而是“被當作村裡的傻子受到嘲笑”，Brill這樣形容到。此後隨著護理院的成立，身障者也得到了專業護理。



雖然Andrea Brill自己就在一家照顧智力身障的護理院裡工作，而且認為從本質上來說護理院是很重要的機構，但他認為護理院還是有一大缺點：“有心智障礙的人被從社會的日常生活和公共領域中剔除出來，用護理院的方式創造了一個平行社會。就如同對待年邁或垂死的人一樣”。



主流社會越來越不習慣於看到有心智障礙的人，許多人因此而“忘記”如何與這樣的人交流、相處。這就產生了一種風險，最後會把他們當作“缺陷”、社會的累贅，特別是從財務角度來看。



Andrea Brill說，可以想像，如果繼續把有心智障礙的人“掩藏”起來，在“不遠的將來”，一個艱難的道德倫理問題便會再次撲面而來：“孕婦的早期診斷可以讓我們把有身障的胎兒打掉。我相信，醫療保險公司早晚會拒絕為有身障的嬰兒付款，如果他們的父母在確診後依然拒絕流產的話。”



音樂節只是一個例子，就應該是這個樣子



Tobias之家的目標是，定期舉辦這樣的音樂節，有身障和沒身障的人共同參與，不僅站在觀眾席上，還要共同登上舞台。有心智障礙的人應該“從具有保護作用、但也有所限制的機構城堡中走出來”，並擁有展示其天賦的可能。

Soundsyndrom (1) Video

通過“合唱！音樂節”，觀眾們可以藉“Tobis的世界”之口，以幽默的方式直接了解到身障者護理院裡面的生活，或者憑藉HORA'BAND(德)外部链接的歌聲，思考身障者在一個越來越標準化的社會裡所能起到的作用。這樣的相會可以加深理解並減少歧視。



“音樂節不過是個例子，就像它應該是的樣子，”Brill說：“我希望，在日常生活的各個角落，都可以遇到有心智障礙的身障者，並讓這一切都理所當然”。

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