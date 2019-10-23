喜剧二人组：9 Volt Nelly领衔的第二届“合声!-音乐节”的傍晚。

(Tobias Haus)

瑞士于2014年在纽约签署并通过了《残疾人权利公约》，因而有义务推动认知障碍人群在社会中的融合。什么是融合呢？苏黎世的一个音乐节向我们展示了融合的具体表现。

认知困难人群的社会融合 融合亦是包容，它意味着具有心智障碍(智障)的人也可以参与社会生活、并被当作其中一员而平等对待；其独特性也作为对社会多样化的丰富而受到接纳。 信息框结尾

瑞士苏黎世红工厂的大厅里人头攒动，气氛热烈。观众们在鼓掌、合唱、欢呼。咋看之下不过是一场普通、最多比较成功的音乐节。

然而再仔细看看：无论是在观众席还是舞台上，有心智障碍和无心智障碍的人站在一起，肩并肩共同歌唱、庆祝、鼓掌。

当地著名女歌星Vera Kaa(德)外部链接在其中一首歌中唱到，人们应该拿出10分钟的时间给自己。

Vera Kaa “10分钟”(德语) 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 德语 (de) "Zehn Minuten"

乐队Tobis的世界(德)外部链接用充满活力的瑞士德语演唱着关于在护理院里的日常生活，例如，人只有在上厕所的时候，才能拥有片刻安宁；还有去看牙和到Saas Fee度假的时候，人们乐于享受二人世界，没有烦人的看护在场；但在最浪漫的时刻，看护总是会突然出现。

像Vera Kaa和“Tobis的世界”这样先后登场，正体现了“融合”的含义：人们无论有还是没有残疾，都可以平等地参与文化生活。联合国的《残疾人权利公约》(德)外部链接也是这样倡导的，而瑞士已于2014年通过了该公约。

这次的“合声！音乐节(德)外部链接” ，是第二次在苏黎世举办，但这样的活动依然比较少见。瑞士并没有很好地推动心智障碍人士在社会中的融合，“针对残疾人权利公约所要求的种种义务，瑞士做的还太少，”Andrea Brill说。他来自本次活动的组织机构-以人智学为基础、专为有心智障碍的人设立的护理院Tobias之家(德)外部链接。



瑞士的工作还需加强

在反映瑞士贯彻《残疾人权利公约》的工作报告(英)外部链接中指出：“要成为一个具有包容性的瑞士，让残疾人可以自主地融入到生活的方方面面，尽管已奠定了一定的法律基础，但路还很远。”甚至联邦委员会也承认，在让残疾人全面参与社会生活各领域方面，尚有改进的余地(德)外部链接

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

批评家对例如把残疾儿童放入特殊学校(德)外部链接，有心智障碍的成年人没有投票和选举的权利(德)外部链接等提出了指责。还有残疾人组织(德)外部链接表示，许多有心智障碍的人无权自主选择工作岗位和居住地点。

据Andrea Brill讲，许多国家在“主体补助”方面，已经走得很远。“主体补助”的意思就是，国家不再将补助金发放给护理院和护理机构，而是给残疾人本人，供其直接使用。接受补助的人可自行决定，是住在护理院还是带护理的集体公寓里，或者独自生活有助理协助。

残疾人都去哪儿了？

有些瑞士家庭以前确实把有心智障碍的家属“藏”起来了，因为他们觉得羞耻。还有些智力残疾，虽然很好地融入了社会，却并没有受到尊重和平等对待，而是“被当作村里的傻子受到嘲笑”，Brill这样形容到。此后随着护理院的成立，残疾人也得到了专业护理。

虽然Andrea Brill自己就在一家照顾智力残疾的护理院里工作，而且认为从本质上来说护理院是很重要的机构，但他认为护理院还是有一大缺点：“有心智障碍的人被从社会的日常生活和公共领域中剔除出来，用护理院的方式创造了一个平行社会。就如同对待年迈或垂死的人一样”。

主流社会越来越不习惯于看到有心智障碍的人，许多人因此而“忘记”了如何与这样的人交流、相处。这就产生了一种风险，最后会把他们当作“缺陷”、社会的累赘，特别是从财务角度来看。

Andrea Brill说，可以想象，如果继续把有心智障碍的人“掩藏”起来，在“不远的将来”，一个艰难的道德伦理问题便会再次扑面而来：“孕妇的早期诊断可以让我们把有残疾的胎儿打掉。我相信，医疗保险公司早晚会拒绝为有残疾的婴儿付款，如果他们的父母在确诊后依然拒绝流产的话。”

音乐节只是一个例子，就应该是这个样子

Tobias之家的目标是，定期举办这样的音乐节，有残疾和没残疾的人共同参与，不仅站在观众席上，还要共同登上舞台。有心智障碍的人应该“从具有保护作用、但也有所限制的机构城堡中走出来”，并拥有展示其天赋的可能。

Soundsyndrom (1) Video

通过“合唱！音乐节”，观众们可以借“Tobis的世界”之口，以幽默的方式直接了解到残疾人护理院里面的生活，或者凭借HORA’BAND(德)外部链接的歌声，思考残疾人在一个越来越标准化的社会里所能起到的作用。这样的相会可以加深理解并减少歧视。

“音乐节不过是个例子，就像它应该是的样子，”Brill说：“我希望，在日常生活的各个角落，都可以遇到有心智障碍的残疾人，并让这一切都理所当然”。

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