居民的購買力，對毒品的大量需求以及人口結構，為我們了解瑞士這個獨特的國家提供了一些線索。
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在瑞士資訊swissinfo.ch一些讀者的要求下，我們與洛桑大學刑事犯罪學學院副院長、歐洲委員會年度刑事犯罪統計負責人Marcelo Aebi共同談論了，為什麼瑞士的監獄中關押著大量的外國人？
南北差距與東西差距信息框结尾
Marcelo Aebi 接受歐洲委員會委託、新近發表的歐洲監獄狀況SPACE 1以及洛桑大學(UNIL) Mélanie M.Tiago的研究顯示，外國人在歐洲國家在押犯中所佔的比例為15.9%，在瑞士的比例為71.4%。
要指出的是，外國人在北歐、西歐國家的在押犯中所佔的比例要高於中、東歐國家。
摩納哥 (39'000 人)， 安哥拉 (80'000人)， 列支敦士登 (38'000) 和盧森堡 (600'000)排名靠前，然而在人口過百萬的國家中，瑞士則名列榜首。
如何解釋這種現象？信息框结尾
除了上述小國以外，瑞士是外國人口比例最高的歐洲國家。外國人佔瑞士人口總數的25%，達到了2'126'392人。
在全部囚犯中(6'863 人)，49.3%的囚犯在瑞士生活，也就是說，他們是瑞士人或者是居住在瑞士的外國人，9.6%的囚犯是難民身份申請人，41.1%的囚犯是“其他不明身份的外國人”。
聯邦統計局的數據顯示，最後一類人包括“不在瑞士居住的外國人，擁有G證的跨境工作人員(也就是擁有鄰國居住許可和瑞士工作許可的人員)，無證件人士和遊客” 。
居住地不在瑞士的外國人只佔監獄囚犯的34%，拘留所囚犯的49%。這兩者有必要區別對待。
拘留所囚犯：無證件人士佔49%信息框结尾
在蘇黎世州、日內瓦州、沃州拘留所的囚犯中，外國人比例高達48%，在瑞士名列前茅，這三州的情況有助於我們了解沒有居留許可的囚犯的情況。
比如，在日內瓦州，95%的囚犯為男性，10個囚犯中有7個人的年齡在35歲以下。 2014年，71%的囚犯來自非洲、巴爾幹半島國家、歐洲其他國家、美國和中東地區。
“沃州的情況與蘇黎世州類似。拘留所裡的許多囚犯除了違反了移民法以外，還犯下了其他罪行。他們在瑞士沒有固定的住處，為了防止他們逃跑，他們被關在拘留所裡，直到法院宣判為止，” Aebi補充道。
此外，還有一些專門從鄰國來到瑞士作案的外國人，比如：法國人、意大利人、德國人、阿爾及利亞人、阿爾巴尼亞人和羅馬尼亞人。
最近，有羅馬尼亞人或羅馬尼亞犯罪集團的成員從法國來到瑞士作案。
“瑞士對來自歐盟窮國的小偷具有巨大的吸引力，他們把竊得的贓物在別的國家脫手，” Aebi解釋並補充道：“有的人被關押在拘留所裡，直到法院宣判後被驅逐出境。重罪犯被關押在監獄裡，直至被驅逐出境並被宣判禁止入境。許多人說，沒想到瑞士的法律如此嚴厲。”
囚犯：多數在瑞士生活信息框结尾
犯罪學家強調，在瑞士，只有犯了重罪，才被監禁。
“大約11%的囚犯了殺人罪，15%的囚犯犯了販毒罪，20%的囚犯因財產犯罪，10%性犯罪。瑞士法官不會因為被告人的國籍而做出不同的判決。”
“瑞士法官不會因為被告人的國籍而做出不同的判決。”
Marcelo Aebi引言结束
瑞士位於歐洲中心，交通便利，四通八達，因此，瑞士成為了許多事件的中心，同時也成為了世界上最富裕的國家之一。其他國家的社會不平等也是犯罪的另外一個原因。
“財富使瑞士成為了重要的毒品市場。與歐洲鄰國相比，瑞士的癮君子擁有更大的購買力，” Aebi強調道。
比如，瑞士每年消費5噸古柯鹼，價值3.3億瑞郎。
刑事犯罪：青少年問題信息框结尾
儘管沒有具體材料，專家們可以證實，瑞士的刑事犯以及囚犯不論國籍“主要是居住在城市的青年男性”，女性只佔5.5%。
另外，Aebi 說，“自從1990年代以來，外國人口增長了一倍，從而決定了總人口增長，近30年來，瑞士人口增長了20%。”“一方面，瑞士人口在老化，另一方面，而外國人則年輕”，這也間接影響了刑事犯罪統計數據和囚犯人數。大多數的囚犯都是年齡在20歲到50歲之間的男性。
外國人不等同於罪犯信息框结尾
2018年犯罪統計數字顯示，近40%在警察局記錄在案的罪犯是外國公民。 Aebi和其他專家證實，“犯罪的決定性因素，不是國籍，而是社會經濟地位和教育水平。”
“國籍不是犯罪的決定性因素。”
Marcelo Aebi引言结束
另外，瑞士是歐洲囚犯人數最少的國家：每10萬個居民中只有82名囚犯。 “我們不要危言聳聽。與歐洲和世界其他國家相比，瑞士的犯罪率非常低。當然，還有很多工作要做，比如網絡犯罪正呈現出上升的趨勢。”
Aebi指出，媒體的責任是分析已有的數據。 “資訊就擺在那裡，在民主國家裡，隱瞞資訊是最大的錯誤。每個人都可以同意某種觀點，也可以不同意某種觀點，但是，他至少要擁有資訊，可以形成自己的觀點。 ”
這位瑞士、阿根廷籍專家認為，不要否認事實，而是要解決問題，“作為社會，我們要找到解決問題的辦法，而不要把問題留給蠱惑人心的傢伙和民粹主義份子。”
驅逐罪犯
2010年，52.9%的選民通過了瑞士人民黨(SVP)提出的驅逐犯罪的外國人的公民動議。
2016年10月，相關法律正式生效，同時嚴格了司法驅逐罪犯的規定。
對於某些罪行，比如殺人罪、嚴重傷害身體罪和欺詐罪，法院有義務驅逐犯罪的外國公民，並規定他們在此後5到15年之內不得進入瑞士境內。
不久前，司法部長Karin Keller-Sutter表示，現在對該公民動議的實施進行評估還為時尚早。信息框结尾