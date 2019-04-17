監獄中人們的情況與導致其被監禁的原因一樣地多種多樣。 (Marco Zanoni / Lunax)

居民的購買力，對毒品的大量需求以及人口結構，為我們了解瑞士這個獨特的國家提供了一些線索。



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在瑞士資訊swissinfo.ch一些讀者的要求下，我們與洛桑大學刑事犯罪學學院副院長、歐洲委員會年度刑事犯罪統計負責人Marcelo Aebi共同談論了，為什麼瑞士的監獄中關押著大量的外國人？

南北差距與東西差距

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Marcelo Aebi 接受歐洲委員會委託、新近發表的歐洲監獄狀況SPACE 1以及洛桑大學(UNIL) Mélanie M.Tiago的研究顯示，外國人在歐洲國家在押犯中所佔的比例為15.9%，在瑞士的比例為71.4%。



要指出的是，外國人在北歐、西歐國家的在押犯中所佔的比例要高於中、東歐國家。

外国人在欧洲监狱囚犯中所占的比例 图表：外国人在欧洲监狱囚犯中所占的比例

摩納哥 (39'000 人)， 安哥拉 (80'000人)， 列支敦士登 (38'000) 和盧森堡 (600'000)排名靠前，然而在人口過百萬的國家中，瑞士則名列榜首。

如何解釋這種現象？ 信息框结尾

除了上述小國以外，瑞士是外國人口比例最高的歐洲國家。外國人佔瑞士人口總數的25%，達到了2'126'392人。

瑞士：25.1%的人口是外国人 图表：瑞士：25.1%的人口是外国人

瑞士的囚犯 圖表：瑞士的囚犯

在全部囚犯中(6'863 人)，49.3%的囚犯在瑞士生活，也就是說，他們是瑞士人或者是居住在瑞士的外國人，9.6%的囚犯是難民身份申請人，41.1%的囚犯是“其他不明身份的外國人”。



聯邦統計局的數據顯示，最後一類人包括“不在瑞士居住的外國人，擁有G證的跨境工作人員(也就是擁有鄰國居住許可和瑞士工作許可的人員)，無證件人士和遊客” 。



居住地不在瑞士的外國人只佔監獄囚犯的34%，拘留所囚犯的49%。這兩者有必要區別對待。

拘留所囚犯：無證件人士佔49% 信息框结尾

在蘇黎世州、日內瓦州、沃州拘留所的囚犯中，外國人比例高達48%，在瑞士名列前茅，這三州的情況有助於我們了解沒有居留許可的囚犯的情況。



比如，在日內瓦州，95%的囚犯為男性，10個囚犯中有7個人的年齡在35歲以下。 2014年，71%的囚犯來自非洲、巴爾幹半島國家、歐洲其他國家、美國和中東地區。



“沃州的情況與蘇黎世州類似。拘留所裡的許多囚犯除了違反了移民法以外，還犯下了其他罪行。他們在瑞士沒有固定的住處，為了防止他們逃跑，他們被關在拘留所裡，直到法院宣判為止，” Aebi補充道。

此外，還有一些專門從鄰國來到瑞士作案的外國人，比如：法國人、意大利人、德國人、阿爾及利亞人、阿爾巴尼亞人和羅馬尼亞人。



最近，有羅馬尼亞人或羅馬尼亞犯罪集團的成員從法國來到瑞士作案。



“瑞士對來自歐盟窮國的小偷具有巨大的吸引力，他們把竊得的贓物在別的國家脫手，” Aebi解釋並補充道：“有的人被關押在拘留所裡，直到法院宣判後被驅逐出境。重罪犯被關押在監獄裡，直至被驅逐出境並被宣判禁止入境。許多人說，沒想到瑞士的法律如此嚴厲。”

移民政策 瑞士不欢迎的外国人 在瑞士，每五个人中就有一个是外国人。但是，每年数以千计在瑞士非法居留的外国人最终会被送上飞机，遣送回自己的国家或者飞往其他欧洲国家，他们不(再)受瑞士欢迎。 瑞士的移民和遣返不受欢迎的外国人的政策一直都是备受关注的话题。 ... 作者： Luigi Jorio 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 德语 (de) Fremde, die in der Schweiz unerwünscht sind

囚犯：多數在瑞士生活 信息框结尾

犯罪學家強調，在瑞士，只有犯了重罪，才被監禁。



“大約11%的囚犯了殺人罪，15%的囚犯犯了販毒罪，20%的囚犯因財產犯罪，10%性犯罪。瑞士法官不會因為被告人的國籍而做出不同的判決。”





“瑞士法官不會因為被告人的國籍而做出不同的判決。” Marcelo Aebi 引言结束

瑞士位於歐洲中心，交通便利，四通八達，因此，瑞士成為了許多事件的中心，同時也成為了世界上最富裕的國家之一。其他國家的社會不平等也是犯罪的另外一個原因。



“財富使瑞士成為了重要的毒品市場。與歐洲鄰國相比，瑞士的癮君子擁有更大的購買力，” Aebi強調道。



比如，瑞士每年消費5噸古柯鹼，價值3.3億瑞郎。

运毒女 身携12公斤可卡因，从机场到监狱 已经2个多小时了，扎拉依然在苏黎世机场换乘区里转悠，她在找那家餐厅，好让货出手。“我迷路了，只得对自己说，‘我被困住了’”。这是Hindelbank女子监狱一名年轻女囚故事的开端。 “我住在圣多明哥的Cristo ... 作者： Patricia Islas，Hindelbank 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 德语 (de) Mit 12 Kilo Kokain vom Flugzeug ins Gefängnis

刑事犯罪：青少年問題 信息框结尾

儘管沒有具體材料，專家們可以證實，瑞士的刑事犯以及囚犯不論國籍“主要是居住在城市的青年男性”，女性只佔5.5%。



另外，Aebi 說，“自從1990年代以來，外國人口增長了一倍，從而決定了總人口增長，近30年來，瑞士人口增長了20%。”“一方面，瑞士人口在老化，另一方面，而外國人則年輕”，這也間接影響了刑事犯罪統計數據和囚犯人數。大多數的囚犯都是年齡在20歲到50歲之間的男性。

各年龄段瑞士居民比例 图表：各年龄段瑞士居民比例

外國人不等同於罪犯 信息框结尾

2018年犯罪統計數字顯示，近40%在警察局記錄在案的罪犯是外國公民。 Aebi和其他專家證實，“犯罪的決定性因素，不是國籍，而是社會經濟地位和教育水平。”

“國籍不是犯罪的決定性因素。” Marcelo Aebi 引言结束

另外，瑞士是歐洲囚犯人數最少的國家：每10萬個居民中只有82名囚犯。 “我們不要危言聳聽。與歐洲和世界其他國家相比，瑞士的犯罪率非常低。當然，還有很多工作要做，比如網絡犯罪正呈現出上升的趨勢。”



Aebi指出，媒體的責任是分析已有的數據。 “資訊就擺在那裡，在民主國家裡，隱瞞資訊是最大的錯誤。每個人都可以同意某種觀點，也可以不同意某種觀點，但是，他至少要擁有資訊，可以形成自己的觀點。 ”



這位瑞士、阿根廷籍專家認為，不要否認事實，而是要解決問題，“作為社會，我們要找到解決問題的辦法，而不要把問題留給蠱惑人心的傢伙和民粹主義份子。”





驅逐罪犯

2010年，52.9%的選民通過了瑞士人民黨(SVP)提出的驅逐犯罪的外國人的公民動議。

2016年10月，相關法律正式生效，同時嚴格了司法驅逐罪犯的規定。

對於某些罪行，比如殺人罪、嚴重傷害身體罪和欺詐罪，法院有義務驅逐犯罪的外國公民，並規定他們在此後5到15年之內不得進入瑞士境內。

不久前，司法部長Karin Keller-Sutter表示，現在對該公民動議的實施進行評估還為時尚早。 信息框结尾

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