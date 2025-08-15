瑞士改变了人们喝咖啡的方式

说到瑞士，你首先想到的可能是瑞士巧克力。其实，瑞士的咖啡也很有故事。 Keystone / Christian Beutler

从速溶咖啡到胶囊咖啡：瑞士人的聪明才智重新定义了咖啡的制作和消费方式。这里就来讲讲瑞士和咖啡这一世界最受欢迎饮品之间的渊源。

瑞士巧克力和奶酪闻名于世，但鲜为人知的是，瑞士发明家在另一个领域也取得了辉煌的成就-这就是咖啡。尽管瑞士并非咖啡生产国，但这些瑞士发明却彻底改变了千百万人享用咖啡的日常方式。

在家也可以喝上浓缩咖啡

如今，人们早上起床，只需轻轻一按就能喝到一杯香浓的咖啡，这要归功于瑞士工程师Arthur Schmed。

第一台意式浓缩咖啡机可以追溯到1884年，由都灵企业家Angelo Moriondo为酒店和餐厅而设计。他的目标是为顾客快速提供咖啡。

直到20世纪70年代，这些机器还仅限于专供酒吧、餐厅和酒店使用。但Arthur Schmed却有着不同的愿景：他想把这项技术带入千家万户。

这位瑞士工程师在苏黎世的一间车库里，打造了家用自动咖啡机的原型。为了进一步发展这项发明，他请来工程师Sergio Zappella加入。两人花费数年时间寻求资金，最终获得了瑞士老牌家电制造商Solis的支持。

1981年，他们创立了Saeco(Sergio, Arthur 和Company的缩写)品牌，并最终成功将他们的发明付诸生产。1985年，Saeco和Solis推出了世界上第一台家用全自动意式浓缩咖啡机。

速溶咖啡

1929年，华尔街股市崩盘后，巴西咖啡豆供应过剩。为了重振咖啡产业，巴西咖啡协会委托瑞士雀巢公司利用这些过剩的咖啡豆生产速溶咖啡。当时，市面上虽然已经出现了含咖啡因的速溶饮料，但都无法重现咖啡的原味和香气。

雀巢公司当时已多年致力于速溶咖啡的研究，但因进展不尽人意，最终放弃了这个项目。可是，公司的化学专家Max Morgenthaler并没有放弃，而是在自家厨房里继续实验。正是在自家厨台上，他发现了成功的秘诀：通过调整碳水化合物的用量，他成功地在速溶咖啡溶解过程中保留了咖啡豆的香气。

Max Morgenthaler将他的成果交给雀巢公司。几年后，该公司推出雀巢速溶咖啡(Nescafé)。短短两年内，这种新型速溶咖啡产品就风靡全球，销往约30个国家。

胶囊咖啡

一切始于1975年：刚刚被雀巢公司聘用的年轻空气动力学工程师Éric Favre接受了意大利妻子提出的一个的挑战：证明瑞士男人也能制作出一杯绝妙的意式浓缩咖啡。

在一次意大利之旅中，这对夫妇在罗马著名的圣尤斯塔基奥咖啡馆(Sant’Eustachio café)驻足。在那里，Éric Favre观察了咖啡师使用一种特殊的“间歇式”萃取水的方法，通过给咖啡充氧，增强了咖啡的香气和浓郁的奶香。

回到瑞士后，这位年轻工程师发明了一种密封咖啡胶囊，内含空气。该胶囊能够重现从罗马咖啡店观察到的咖啡制作效果，并产生浓郁持久的泡沫。雀巢起初对开发这一创意并不感兴趣，因为公司当时正专注于速溶咖啡的生产。Nespresso咖啡胶囊直到1986年才被推出，几年后终获得成功。

这些瑞士的“咖啡”发明和瑞士人的性格一样低调，不声不响地颠覆了全世界咖啡制作和消费的方式。

(编译自法语：郭倢/dh)