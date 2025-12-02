瑞士安乐死机构“尊严”创始人安乐而终

Dignitas创始人路德维希·米内利(Ludwig A. Minelli)逝世，享年92岁。 Keystone-SDA

瑞士著名安乐死机构“尊严”(Dignitas)创始人路德维希·米內利选择于11月29日以协助自杀方式走完了人生历程，卒日距其93周岁生日仅差数日。该机构表示，将秉承创始人的遗志继续推进协会的发展。

2 分钟

“尊严”组织于周日宣布，其创始人“选择结束自己的人生历程”。作为律师的米內利于1998年成立了该安乐死机构。数十年来，他一直在为协助自杀组织奔走呼吁，也因此数次站上法庭。

在其中一次诉讼中，瑞士联邦法院驳回了“尊严”请求获准在墓园外商业化安葬骨灰的诉求，并维持了2010年审理苏黎世湖底骨灰瓮案时的相关禁令。

当时，Küsnacht湖区救援服务人员在苏黎世湖底发现了大量盛放人类骨灰的骨灰瓮。据统计，共有67个骨灰瓮被沉入湖底。苏黎世州政府认为这种集体葬礼形式“完全不可接受”。

湖底骨灰瓮案件 据报道，2010年4月，潜水员在苏黎世湖底开展失事船只打捞工作时，意外发现几十个个骨灰瓮，里面明显装有人类火化后的灰烬。 有舆论和调查怀疑这些骨灰可能与“尊严”机构有关，但证据不足。 将大量骨灰瓮弃入湖中属违法行为，被认为是对“死者宁静”的一种侵犯，也对湖水环境和公共卫生可能构成风险。

“尊严”在周日的声明中写道，米內利是一位律师，更是一名顽强的斗士。多年来，他一直坚定地坐在法庭被告席上，为生命终点的自我决定权而战。

