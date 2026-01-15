德国医护人员外流瑞士导致严重后果

护理人员大量前往瑞士工作给德国医院带来“致命后果”。 Keystone-SDA

一项研究显示，护理人员外流瑞士工作给德国医院造成致命打击：在德国边境医院，护理人员短缺导致死亡率上升4.4%。

1月12日发布的相关声明指出，该研究由德国曼海姆(Mannheim)的欧洲经济研究中心(Centre for European Economic Research, ZEW)和慕尼黑依佛研究所(Ifo institute)共同开展，采用“自然实验”的研究方法(natural experiment，即研究者并没有主动操纵变量，而是利用现实世界中“自然发生”或“政策外生引入”的事件，来分析因果关系)：2011年， 瑞士央行设定了瑞郎兑欧元1.2的汇率下限，夯实了瑞士和德国之间可预见的、巨大薪资差距的基础。

研究证实，德国边境医院因此失去了大约12%的有资质护理人员。平均每位护士需要照护的患者数量激增约10%。同等医疗需求下，患者接受手术的可能性下降了12%。

平均死亡率也攀升了4.4%。负面健康影响呈现不均衡分布：不良后果主要危及老年和急症患者人群。心脏病、败血症等急性病死亡率激增，分别达到11.6%和17.7%。在受影响的德国地区，预期寿命减少了0.28年。与德国其他地区寿命增长的趋势形成鲜明对比。

瑞士未见积极效应

该研究同时对“护理人员流入瑞士是否带来积极健康影响”进行了考察。然而，在医护资源迁入的瑞士边境地区，预期寿命并未出现相应增长。

为确认熟练护理人员不足对死亡率和预期寿命造成的影响，此次研究对2006年至2017年所有住院病例进行了分析。目前，该研究以工作论文形式由参与机构发布，尚未在同行评审期刊上发表。

