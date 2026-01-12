The Swiss voice in the world since 1935

瑞士为克莱恩-蒙塔纳酒吧火灾遇难者举行全国默哀

2026年1月9日14:00，瑞士全国为克莱恩-蒙塔纳(Crans‑Montana)酒吧火灾遇难者举行了一分钟的默哀仪式，全国各地教堂钟声同时响起，悼念在这场惨烈火灾中失去生命的人。

我负责管理英语部的新闻传播和社交媒体渠道，并撰写英文新闻文章。 我学习了现代语言、英语和俄语文学，并在加的夫完成了国际新闻学硕士学位。之后，我在曼彻斯特的BBC教育部门工作了数年，之后移居瑞士。

2026年1月1日凌晨发生在克莱恩-蒙塔纳“星座酒吧”(Le Constellation)的火灾共造成40人遇难，另有116人受伤。

在瓦莱州马蒂尼(Martigny)，逾千人出席了纪念仪式。瑞士国内以及来自国外的政府官员和政界人士也参加了悼念活动。

克朗-蒙塔纳火灾的影响远远超出了瓦莱州。人们在事故现场周围摆放了印有瑞士、罗马尼亚、意大利、葡萄牙、比利时、法国和土耳其等国国旗的铭牌，并献上鲜花和蜡烛，以悼念火灾死难者。

本视频是瑞士法语和德语电视台RTS及SRF提供的悼念仪式的内容剪接。

