瑞士为克莱恩-蒙塔纳酒吧火灾遇难者举行全国默哀

2026年1月9日14:00，瑞士全国为克莱恩-蒙塔纳(Crans‑Montana)酒吧火灾遇难者举行了一分钟的默哀仪式，全国各地教堂钟声同时响起，悼念在这场惨烈火灾中失去生命的人。

2026年1月1日凌晨发生在克莱恩-蒙塔纳“星座酒吧”(Le Constellation)的火灾共造成40人遇难，另有116人受伤。

在瓦莱州马蒂尼(Martigny)，逾千人出席了纪念仪式。瑞士国内以及来自国外的政府官员和政界人士也参加了悼念活动。

本视频是瑞士法语和德语电视台RTS及SRF提供的悼念仪式的内容剪接。

