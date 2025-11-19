瑞士乡村地区男性精子质量欠佳
世界卫生组织在其2024年《不孕症》(英)外部链接报告中指出，据估计，全球约每六名育龄人群中就有一人终生面临不孕问题。在男性生殖系统中，不孕症最常见的原因包括精液排出障碍、精子缺失或数量过少，以及精子形态异常或活动能力低下。生活方式因素，例如：吸烟、大量饮酒、肥胖，以及环境污染暴露都可能影响生育能力。
近日的一份相关研究显示，瑞士年轻男性的精子质量因居住地不同而存在差异。居住在乡村的男性精子质量不及城市居民。
据瑞士德语区广播电视台SRF报道，生殖医学领域顶尖期刊《人类生殖》(Human Reproduction)9月刊登载的一篇研究得出了上述结论。
日内瓦大学和洛桑联邦理工学院组成的科研团队对18到22岁年龄组男性提供的，共计2’677份精子样本进行了分析。受试者于2005年到2018年间履行兵役义务期间招募。
“活跃地区”在阿劳市附近
针对精子的最新研究具有明显规律：研究人员发现精子质量的优劣呈现地域特点，并将这些地区分为“活跃地区”和“欠活跃地区”。
瑞士的“欠活跃地区”位于中西部，精子质量尤其偏低。地图显示为图恩和伯尔尼之间的地区。
而“活跃地区”则是精子质量普遍偏高的瑞士中北部地区，集中在阿劳市周边。
研究表明，“欠活跃地区”主要以农业用地居多。
研究人员推测，农药等农业化学剂对精子质量产生了一定影响，但强调二者之间的因果关系尚未得到论证，因此无法断言农业是导致精子质量降低的直接原因。
