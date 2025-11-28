瑞士人担心年老后难以维持生计

瑞士四成劳动人口对养老金能够保障他们的晚年生活持怀疑态度 Keystone-SDA

四成瑞士在职人员怀疑自己退休后，是否还能维持目前的生活水平。

5 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Swiss doubt they can makes ends meet in old age 更多阅览 Swiss doubt they can makes ends meet in old age

Italiano it Previdenza vecchiaia: scetticismo tra popolazione attiva, studio 原版 更多阅览 Previdenza vecchiaia: scetticismo tra popolazione attiva, studio

由瑞士人寿(Swiss Life)委托进行的相关研究发现，这份悲观情绪与已退休人群的明显乐观形成鲜明对比。

此次调研显示，在职受访者中，只有42%有信心在退休后维持现有的生活水平。55%的人则认为，他们很可能无法实现为退休生活制定的主要财务目标。

若要重新建立信心，就需要做出多种改变。根据这项调研，41%的人希望生活成本下降，38%的人希望退休后医疗费用降低，33%的人则认为工资走势能有所改善。

在职人群的悲观情绪与当前已退休人士的看法形成鲜明对比：71%的退休受访者表示，即便离开劳动力市场，他们依然成功维持了原有的生活水平。

调研方法

本研究基于一项调研以及来自联邦统计局的数据(包括收入与生活状况调研及家庭预算调研)，还结合了欧盟统计局、瑞士国家银行(SNB)和联邦经济事务秘书处(SECO)等公共来源的数据。

相关内容 人口统计 瑞士适合养老吗？ 在瑞士，老年人享有良好的生活条件和社会基础设施保障。瑞士社会及养老金制度也十分完善。但是，后者承受着越来越大的压力：最近几十年中，人口预期寿命显著增长，退休年龄仅发生了微小变化。 更多阅览 瑞士适合养老吗？

调研由市场研究机构ValueQuest于5月在线进行，覆盖来自瑞士德语区、法语区和提契诺州的3’539名18-80岁的“已融入语言环境”人群。周四(11月27日)早晨发表的这份报告指出，这项调研被视为具有代表性，总体误差幅度为1.65个百分点。

这份名为《瑞士养老全景》(Panorama Pensions Switzerland)的研究提供德语与法语版本。瑞士人寿保险(Swiss Life)相关领域研究负责人安德烈亚斯·克里斯滕(Andreas Christen)表示，它是瑞士养老领域“最全面的研究之一”。

轻微恶化

这项研究不仅限于养老体系，也分析了瑞士家庭的整体财务状况。在受访的家庭类型中，退休夫妇的财务满意度最高(72%；研究未提供样本规模或误差范围)；最不满意的是处于工作年龄的单亲家庭(32%)。

当被问及与上一年相比家庭财务状况有何变化时，38%的受访者表示出现了恶化，大多较轻微；17%认为有所改善；45%表示没有变化。导致财务恶化的主要原因是医疗保险保费上涨(51%)以及商品和服务成本上升(35%)。

仅半数人进行投资

大约62%的在职人口能够存下钱，这一比例在过去十年多少保持了稳定。51%的人表示，他们持有股票、债券和/或混合资产基金等自由资产。

不同人群之间差异明显：男性(61%)持有金融投资的比例高于女性(41%)；资产较多或具备较高金融知识的人群亦更常投资。

声明中援引了克里斯滕的话：“整体来看，我们估计瑞士18-80岁的人群将其资产(不含房地产)的平均17%投资于股票。”不投资的人提到的主要原因包括缺乏知识或时间(53%)，资产或流动资金不足(44%)，以及认为股票风险太高(30%)。

养老金知识有限

约58%的受访者认为自己整体上对养老与投资知识掌握良好。然而，仅有17%的人觉得学习期间对这些主题有了“足够”的了解。

对于“养老金三支柱体系”和“养老和遗属保险/第一支柱”等概念，分别有67%与64%的受访者表示理解良好。但更具体的概念，如“协调金额”(又称“协调扣除”，22%)或“转换率”(31%)，明显更容易造成理解困难。

相关内容

相关内容 人口统计 瑞士人认为80岁才步入老年 此内容发布于 调查显示，瑞士人认为只有过完80岁生日才开始“变老”，比几十年前更为乐观。在上世纪90年代，瑞士人普遍认为生命的最后旅程从69岁就已经开始。 更多阅览 瑞士人认为80岁才步入老年

阅读最长 讨论最多