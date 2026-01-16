瑞士划定2999个重点保护物种
从阿尔卑斯山特有的布吕姆利萨尔普步行甲虫(Blüemlisalp ground beetle)，到阴湿树林中微小的星叶苔(starry liverwort)，瑞士最新制定了一份涵盖2999个物种的清单，这些物种一旦在瑞士消失，便可能在地球上彻底灭绝，因此瑞士对它们的存续负有特殊责任。
瑞士联邦森林、雪与景观研究所(Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research，简称WSL)于1月14日宣布，这份被称为《重点物种清单》(List of Priority Species)的名录具有法律约束力。此举旨在帮助联邦政府和各州更精确地配置有限的自然保护资源，并加强物种保护方面的协调。
某一物种若要被列为重点保护对象，必须同时满足两个条件：一是被列入受威胁物种红色名录；二是瑞士在国际层面负有保护该物种的责任。在瑞士已记录的约5.6万种物种中，超过1万种被认为面临生存风险。
对于地方性物种(endemic species)，即只分布于瑞士、在世界其他地方不存在的物种，瑞士负有特殊责任。例如雪唐松草(snow rue)以及2014年首次发现的布吕姆利萨尔普步行甲虫。这些物种若在瑞士消失，就意味着在全球范围内彻底灭绝。
据联邦森林、雪与景观研究所介绍，瑞士同样对“部分地方性物种”(partial endemics)承担重大责任，这类物种仅分布于瑞士及其周边国家。例如因苏布里亚龙胆(Insubrian gentian)和布赖德勒氏星叶苔(Breidler’s starry liverwort)。此外，一些能够连接分散种群的物种也被列为优先对象，其中包括多种苔藓、地衣和真菌。
栖息地丧失是这些物种面临的主要威胁。名单中包含大量沼泽地物种。其他如家燕和蝙蝠，在建筑物中难以找到合适的筑巢地点；而艾鼬和睡鼠则依赖树篱在不同栖息地之间迁徙。
重点物种清单自2011年起实施，由联邦环境署与国家数据和信息中心合作编制。参与该清单制定的专家之一、WSL的西尔维娅·施托费尔(Silvia Stofer)在声明中表示：“瑞士宪法要求我们保护动植物物种免于灭绝。”
