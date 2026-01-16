The Swiss voice in the world since 1935
新闻

瑞士划定2999个重点保护物种

瑞士将2999个物种列为具有特殊保护需求的物种。
瑞士将2999个物种列为具有特殊保护需求的物种。 Keystone-SDA

从阿尔卑斯山特有的布吕姆利萨尔普步行甲虫(Blüemlisalp ground beetle)，到阴湿树林中微小的星叶苔(starry liverwort)，瑞士最新制定了一份涵盖2999个物种的清单，这些物种一旦在瑞士消失，便可能在地球上彻底灭绝，因此瑞士对它们的存续负有特殊责任。

此内容发布于
4 分钟
Keystone-SDA

瑞士联邦森林、雪与景观研究所(Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research，简称WSL)于1月14日宣布，这份被称为《重点物种清单》(List of Priority Species)的名录具有法律约束力。此举旨在帮助联邦政府和各州更精确地配置有限的自然保护资源，并加强物种保护方面的协调。

某一物种若要被列为重点保护对象，必须同时满足两个条件：一是被列入受威胁物种红色名录；二是瑞士在国际层面负有保护该物种的责任。在瑞士已记录的约5.6万种物种中，超过1万种被认为面临生存风险。

对于地方性物种(endemic species)，即只分布于瑞士、在世界其他地方不存在的物种，瑞士负有特殊责任。例如雪唐松草(snow rue)以及2014年首次发现的布吕姆利萨尔普步行甲虫。这些物种若在瑞士消失，就意味着在全球范围内彻底灭绝。

相关内容
瑞士昆虫的生态情况引发担忧(图为蝴蝶)。

相关内容

六张图表呈现瑞士生物多样性的丧失

此内容发布于 瑞士未经污染的自然形象早已不再与现实相符。在这个阿尔卑斯山国里，生物多样性的丧失程度高于世界平均水平，超过三分之一的动植物种类正遭受威胁。人们该如何扭转这样的趋势？

更多阅览 六张图表呈现瑞士生物多样性的丧失

据联邦森林、雪与景观研究所介绍，瑞士同样对“部分地方性物种”(partial endemics)承担重大责任，这类物种仅分布于瑞士及其周边国家。例如因苏布里亚龙胆(Insubrian gentian)和布赖德勒氏星叶苔(Breidler’s starry liverwort)。此外，一些能够连接分散种群的物种也被列为优先对象，其中包括多种苔藓、地衣和真菌。

栖息地丧失是这些物种面临的主要威胁。名单中包含大量沼泽地物种。其他如家燕和蝙蝠，在建筑物中难以找到合适的筑巢地点；而艾鼬和睡鼠则依赖树篱在不同栖息地之间迁徙。

重点物种清单自2011年起实施，由联邦环境署与国家数据和信息中心合作编制。参与该清单制定的专家之一、WSL的西尔维娅·施托费尔(Silvia Stofer)在声明中表示：“瑞士宪法要求我们保护动植物物种免于灭绝。”

阅读最长

讨论最多

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

阅读更多

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团