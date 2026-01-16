瑞士划定2999个重点保护物种

瑞士将2999个物种列为具有特殊保护需求的物种。 Keystone-SDA

从阿尔卑斯山特有的布吕姆利萨尔普步行甲虫(Blüemlisalp ground beetle)，到阴湿树林中微小的星叶苔(starry liverwort)，瑞士最新制定了一份涵盖2999个物种的清单，这些物种一旦在瑞士消失，便可能在地球上彻底灭绝，因此瑞士对它们的存续负有特殊责任。

4 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Switzerland names 2,999 species as conservation priorities 更多阅览 Switzerland names 2,999 species as conservation priorities

Deutsch de Schweiz listet 2999 Arten mit besonderem Schutzbedarf 原版 更多阅览 Schweiz listet 2999 Arten mit besonderem Schutzbedarf

瑞士联邦森林、雪与景观研究所(Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research，简称WSL)于1月14日宣布，这份被称为《重点物种清单》(List of Priority Species)的名录具有法律约束力。此举旨在帮助联邦政府和各州更精确地配置有限的自然保护资源，并加强物种保护方面的协调。

某一物种若要被列为重点保护对象，必须同时满足两个条件：一是被列入受威胁物种红色名录；二是瑞士在国际层面负有保护该物种的责任。在瑞士已记录的约5.6万种物种中，超过1万种被认为面临生存风险。

对于地方性物种(endemic species)，即只分布于瑞士、在世界其他地方不存在的物种，瑞士负有特殊责任。例如雪唐松草(snow rue)以及2014年首次发现的布吕姆利萨尔普步行甲虫。这些物种若在瑞士消失，就意味着在全球范围内彻底灭绝。

相关内容

相关内容 六张图表呈现瑞士生物多样性的丧失 此内容发布于 瑞士未经污染的自然形象早已不再与现实相符。在这个阿尔卑斯山国里，生物多样性的丧失程度高于世界平均水平，超过三分之一的动植物种类正遭受威胁。人们该如何扭转这样的趋势？ 更多阅览 六张图表呈现瑞士生物多样性的丧失

据联邦森林、雪与景观研究所介绍，瑞士同样对“部分地方性物种”(partial endemics)承担重大责任，这类物种仅分布于瑞士及其周边国家。例如因苏布里亚龙胆(Insubrian gentian)和布赖德勒氏星叶苔(Breidler’s starry liverwort)。此外，一些能够连接分散种群的物种也被列为优先对象，其中包括多种苔藓、地衣和真菌。

栖息地丧失是这些物种面临的主要威胁。名单中包含大量沼泽地物种。其他如家燕和蝙蝠，在建筑物中难以找到合适的筑巢地点；而艾鼬和睡鼠则依赖树篱在不同栖息地之间迁徙。

重点物种清单自2011年起实施，由联邦环境署与国家数据和信息中心合作编制。参与该清单制定的专家之一、WSL的西尔维娅·施托费尔(Silvia Stofer)在声明中表示：“瑞士宪法要求我们保护动植物物种免于灭绝。”

阅读最长 讨论最多