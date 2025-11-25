瑞士士兵应获准在家中存放弹药

兵役制度

瑞士的兵役制度有深厚的历史文化背景，是民兵制度(militia system)的一部分。瑞士所有成年男性公民需履行兵役义务;女性可志愿参军。

男性在大致18岁左右须登记、参加征召。征召年龄一般至约25岁，但自2026年起，所有义务兵役人员至40岁之前须加入民防(civil defence)体系。

拥有双重国籍者，若为瑞士公民，在一般情况下仍承担瑞士兵役义务;如果男性因体能、健康、心理等原因被判定“不适合”服兵役，可免服役，但可能需缴纳替代税。

义务兵役可选择在正规军中服役，或者出于良心、信念等原因申请“替代服务”(即民事服务)方式。服役人员服完基础训练后，多数会进入“后备役”体系。

截至目前的武器管理规定

在瑞士，因其“民兵”性质(即多数军人不是长期职业军人，而为平时训练、战时动员制)，“士兵带枪回家”这种传统在过去存在。

不过，2011年前后，瑞士军方已大幅减少让士兵将弹药带回家的做法。根据官方资料：凡是被配发突击步枪(或其它武器)的人，须每年参加射击练习。具体来说：“所有被配发突击步枪的武装部队成员，每年必须在一个步枪俱乐部完成射击练习，直到其军役最后一年。”

若在公共场合携带、运输武器，法律规定：武器必须卸弹、与弹药分离，且运输目的需合法(如往返射击行程、训练、武器仓库等)。军人平时携带军用武器回家或途中，也要遵守军方或国家关于武器存放、保险、责任的规定。