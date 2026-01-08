瑞士女性最可能死于心血管疾病，而男性则多死于癌症

心血管疾病仍是主要死因。 Keystone-SDA

去年居住在瑞士的人口中，逾四分之一的死亡与心血管疾病有关。总体来看，心血管疾病仍是女性最常见的死亡原因。

根据周一(12月22日)公布的死亡原因联邦统计数据，2024年瑞士共有近7.2万人死亡，其中约3.5万名为男性，3.7万名为女性。

在女性当中，心血管疾病是最主要的死因(近29%)，其次是癌症(22%)；而在男性中情况正好相反，癌症位居首位(28%)，其次为心血管疾病(27%)。

联邦统计局(FSO)的数据显示，与上一年相比，男女两性的癌症死亡率均有所上升，而心血管疾病导致的死亡率则有所下降。此外，死于失智症的男性人数也有所增加。

根据相关数据，事故、暴力行为和自杀等外部原因导致的死亡率，在男女两性中均有所下降。

从国际对比来看，瑞士的死亡原因结构与欧盟整体趋势高度相似。根据欧盟统计局的数据外部链接，心血管疾病在欧盟范围内长期位居首位，约占全部死亡的三分之一，癌症位列第二。与瑞士相比，欧盟整体中心血管疾病所占比重略高，而癌症的相对比重略低。

中国的情况在大类上同样以心血管疾病和癌症为主，但结构差异更为明显。根据世界卫生组织外部链接(WHO)及相关研究外部链接估算，在中国，心血管疾病仍是最主要死因，癌症相关死亡分布于多个具体病种，在整体死亡结构中占据重要比重。