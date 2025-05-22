瑞士媒体：习近平为何不敦促朋友普京停战

对中国来说，与俄罗斯搞好关系比劝其停战更为重要。 KEYSTONE

亲爱的读者：这里是瑞士主要媒体在过去一周发表的有关中国的报道。如果有人能阻止乌克兰战争，那可能就是普京最重要的盟友、中国国家元首习近平；中国与日内瓦大学的自我审查：中国学生只有承诺在国外代表中国的价值观和观点，才能获得奖学金；中国小城亳州-世界上最大的中药市场所在地，去年新出现了数千名百万富翁。

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瑞士资讯swissinfo.ch

我们为你总结摘要了瑞士媒体关于中国的报道文章，让你从另一个角度了解在中国发生的事件、新闻和热门话题，解读瑞士的见解与观点。

下面是主要内容摘要：

乌克兰战争的中国因素：习近平为何不敦促朋友普京停战

瑞士最具传统的德语日报《新苏黎世报》(NZZ)于5月18日发布分析文章指出：“如果有人能阻止乌克兰战争，那可能就是‘普京最重要的盟友’、中国国家元首和党的领袖习近平…… 但中国党和国家领导人显然不想把普京推向谈判。”

为什么对中国来说，与俄罗斯搞好关系比劝其停战更为重要？《新苏黎世报》就此给出四点分析：

1. 兄弟之情：中国领导层非常清楚普京“对乌克兰无比痴迷。他想打这场战争，为此不惜一切代价。”因此，向普京施压，迫使其与乌克兰媾和，这在目前毫无希望。更何况，习近平和普京的个人关系应该非常融洽，后者也常常被描述为 “兄弟之情”。

“即使没有中国(支持)，普京可能也会继续战斗。他已将自己的命运与乌克兰战争联系在一起。也许习近平在这一点上很能共情普京，因为他自己也有类似的执念： 台湾。” Alexander Gabuev，俄罗斯汉学家、卡内基俄罗斯欧亚中心主任

2. 合作伙伴：习近平和普京之两人都是专制领导人，他们反对西方、反对北约，尤其是反对美国。2022年2月4日，即俄罗斯入侵乌克兰前几周，习近平和普京在会晤中提到中俄之间“两国友谊无国界，合作无‘禁区’”。北京努力表明自己的中立立场，至今始终避免批评俄罗斯。这是一种平衡行为。对中国来说，与俄罗斯合作对抗西方比调解结束乌克兰战争更为重要。

3. 依赖关系：中俄两国关系中的不对称现象日益严重。由于俄乌战争和西方制裁，俄罗斯在政治、经济和军事上越来越依赖中国，而中国也在利用这种依赖关系。既然如此，中国没有意愿停止战争。

4. 没有回报：中国希望与美国和欧洲进行对话。美欧均严厉批评中国的“亲俄中立”。但劝俄罗斯停火并不会给中国带来任何实质利益：欧洲人从道德和公正的角度批评俄罗斯对乌克兰的入侵，但这些问题对中国来说是次要的。“北京正在向华盛顿和布鲁塞尔发问：你们将给我们什么回报？而对此，西方没有给出令人信服的提议。” (NZZ外部链接/德)

中国学生只有承诺在国外代表中国的价值观和观点，才能获得奖学金。 KEYSTONE

中国与日内瓦大学的自我审查

瑞士德语电视台SRF网站5月15日发布文章《中国与日内瓦大学的自我审查》与中国打交道是一项挑战…… 尽管顾虑重重，日内瓦大学近年来还是大大扩展了与北京的合作。自2011年以来，中国政府资助中国人民大学每年向日内瓦派送十来名法学学生和教授。

一位中国学生曾对国际法教授Marco Sassòli表示，日内瓦的教授应该实行自我审查，系统性地回避中国敏感话题。Sassòli对这位学生说这番话的初衷不得而知。但是，瑞士教授们很可能会“预防性的服从“。“我没有理由认为他们收到了任何人的指示。” Sassòli说。

日内瓦大学与人民大学的合作项目负责人Thomas Schultz表示，瑞士对中国学生一视同仁。但他也注意到，与中国交往的特殊性。客座学生的选拔主要由北京的大学负责，Schultz有发表意见的权利。他可以介入选拔面试，向中国学生提出有关人权的问题。

“如果你不讨论某些话题，你就是在支持中国压制真相的企图”。 Ariane Knüsel，历史学家、中国问题专家

对此，历史学家、中国问题和专家Ariane Knüsel表示，中国学生只有承诺在国外代表中国的价值观和观点，才能获得奖学金。如果瑞士教授再进行自我审查，这就意味着中国学生受到了“双重审查”，Knüsel评论道。(SRF外部链接/德)

中医药成为中国的一种‘软实力’。 KEYSTONE

传统中医药的致富之路

瑞士德语电视台网站SRF发布题为《传统中医药让人致富》的文章。文章开篇明义：中国小城亳州-世界上最大的中药市场所在地，去年新出现了数千名百万富翁。因为自新冠疫情以来，中国社会对中药的需求大增。牡丹根的价格从几年前的 0.5 元人民币涨到了 32 元人民币。

上世纪中叶，为了在国内推广中医药，并将其作为对外宣传的一个载体，毛泽东将“传统”一词引入中医药领域。如今，中国政府再次推广古老的中医治疗方法。2022年的五年计划包括新建数百家中医医院和数千家诊所。

与此同时，中国还在推动的中医药研究。与西医类似的系统性研究应该促进使这两种医疗方法在中国得到更多的互补应用，文章写道，这也是将中医药作为医疗保健体系组成部分加以推广的广泛战略的一步。

文中还提到上海出现了中药冰激凌店，人参、黑米或茉莉花茶口味的冰激凌销售火爆。中医药的热度扩散开来，尤其是在亚洲国家。中医药成为中国的一种‘软实力’。文章最后写道。(srf.ch外部链接/德)

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