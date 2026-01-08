瑞士媒體：中國是委內瑞拉的大金主

中國是委內瑞拉石油的最大買家。委內瑞拉也是中國武器在南美洲的最大買家。 keystone

親愛的讀者：這裡是瑞士主要媒體在過去一週發表的有關中國的報導。①中國是委內瑞拉的重要財政支持者。隨著美國推翻馬杜羅政權，中國對委內瑞拉的貸款問題成為焦點。②一些網紅在台灣社群媒體上發布迎合北京的內容，台灣方面希望在不限制言論自由的前提下，反擊此類宣傳。③中國政府正嘗試以新的方式應對持續走低的出生率。

10 分钟

阅读本文简体字版本请 点击这里

我們為你總結摘要了瑞士媒體關於中國的報導文章，讓你從另一個角度了解在中國發生的事件、新聞和熱門話題，解讀瑞士的見解與觀點。

下面是主要內容摘要：

中國是委內瑞拉的大金主

瑞士重要德語日報《新蘇黎世報》(NZZ)於1月6日發布同名文章指出：中國是委內瑞拉的重要財政支持者。隨著美國推翻尼古拉斯馬杜羅政權，中國對委內瑞拉的貸款問題成為焦點。

自2001年以來，中國和委內瑞拉一直保持著戰略夥伴關係。就在被美國逮捕前幾個小時，委內瑞拉總統尼古拉斯馬杜羅會見了中國駐拉丁美洲特別代表邱小琪。《新蘇黎世報》解釋說，中國與委內瑞拉等拉丁美洲國家建立密切經濟和安全關係的目的是確保從拉丁美洲國家獲得大豆、銅和石油等原材料供應。

「委內瑞拉尚未償還中國的債務約為100億至200億美元，這筆錢對中國來說不算多，但北京不會願意看到美國開創『西方投資者優先獲償』的先例」。 Sebastian Horn，漢堡大學國際金融學教授



中國是委內瑞拉石油的最大買家。同時，根據美國外交關係委員會報告，委內瑞拉也是中國武器在南美洲的最大買家。另根據不同的資訊來源，過去二十年間，中國向委內瑞拉提供的貸款總額約在900-1000億美元左右-這些貸款以石油交付作為擔保。「北京通常不以國家名義發放國際貸款，而是通過其國有銀行發放。關於這些銀行未償付的外國債權的詳細信息並未公開，」文章補充道，「因此，目前尚不清楚委內瑞拉貸款中有多少已經償還或重組。」

但自2017年以來，委內瑞拉及其石油公司PDVSA一直拖欠西方投資者的款項。重組這些總額約600億美元的債務需要美國解除制裁。美國投資者似乎寄望於川普的「美國優先」口號。如果債務重組成功，白宮可能會施壓，以讓西方投資者獲得優先索回債務的權利。

《新蘇黎世報》最後補充道，中國是南美洲最大的債權國。 ( NZZ外部链接/德)

2025年，生活在台灣的中籍網紅劉振亞(網名「台灣yaya」)涉嫌在社群媒體上發表多篇「以武力實現兩岸統一」的言論。因違反台灣相關規定，被台灣移民署裁定遣返。 Keystone

「親北京」網紅試探台灣言論自由

瑞士德語廣播電視SRF於1月4日以「中國網紅試探台灣言論自由」為題進行通報。講到一些網紅在台灣社群媒體上發布迎合北京的內容。台灣方面希望在不限制言論自由的前提下，反擊此類宣傳。

「(中國認知戰的方式)包括散佈虛假信息、蓄意操縱輿論以及破壞信任。其核心目標是通過散佈虛假和歪曲的信息來改變人們的思維和行為。」 孫承一，台灣法務部調查局副局長

一位台北的網紅表示，大陸和台灣必須和平統一，因為「沒有人希望戰爭摧毀自己的家園」。她堅信大陸政府「更好、更穩定、更科學、更合乎邏輯」，同時，她強調，這完全是個人的觀點，自己並非受僱於人-這正是人們對『親北京』台灣網紅的疑慮。台灣演員兼網紅何以奇就曾公開表示拒絕中國經紀公司的相關邀約。

“「台灣是一個自由社會。言論和思想不會受到監控或限制-除非涉及違法活動。」 孫承一，台灣法務部調查局副局長

台灣法務部調查局表示，這些網紅是北京所謂「認知戰」的核心要素。

親中網紅本身並不違法，關鍵在於他們是否受北京資助或指示。只有當有確鑿證據顯示他們受到中國共產黨的指示，且其行為違法時，才會受到干預。

瑞士德語廣播電視SRF最後強調，台灣正努力在不犧牲言論自由的前提下，打擊外部影響。 ( SRF外部链接/德)

中國政府決定重新對先前免稅的避孕用品徵收13%的增值稅。 Qilai Shen

中國重新對避孕用品課稅

1月2日，瑞士雙語新聞入口網站Watson.ch報導，中國政府正嘗試以新的方式應對持續走低的出生率。根據路透社報道，中國政府決定重新對先前免稅的避孕用品徵收13%的增值稅，其中包括避孕藥與保險套。此舉被外界普遍看作嘗試透過提高避孕成本來鼓勵生育。

過去幾年，中國已多次放寬人口政策，從結束「一孩政策」到提出三孩鼓勵方案，但效果始終不甚理想。中國人口已連續三年呈現下降趨勢。專家警告，隨著養育成本增加、就業與經濟前景不穩，年輕一代對婚育的興趣持續降低。

為因應危機，中國政府近年來推出一系列「鼓勵生育」措施，包括將兒童託育支出納入所得稅抵扣，並在全國建立年度託育補貼制度。同時，大學與大學被要求開設「戀愛教育」課程，以正面引導年輕人的婚戀與家庭觀念。

然而，這些措施收效甚微。加之就業性別歧視、女性育齡壓力及教育成本上漲，帶來很大的「系統性結構問題」。

「長期實施的計劃生育政策在中國公眾中造成了『難以逆轉』的人口觀念」 德國墨卡託中國研究中心(MERICS)

儘管部分地方政府推出高額育兒津貼(例如每月約3000元的補助），中國的生育率在2022年仍降至每名女性平均生育1.09個孩子，遠低於維持人口穩定所需的2.1個，與日本、韓國的低生育趨勢相近。

重新恢復對避孕用品徵稅被視為最新的政策嘗試，但其效果如何仍有待觀察。人口學專家指出，提高避孕成本未必能真正提升生育率，反而可能引發性健康教育、婦女權益及公共衛生的爭論。 ( Watson外部链接/德)

以下均为简体内容：

瑞士重要新闻简讯

这些也许是你本周不应错过的信息：

相关内容 讨论 提问者： Domhnall O’Sullivan 社交媒体平台对民主辩论，是推动还是阻碍？ 社交媒体平台在现代民主社会中根基深厚，塑造着我们如何交流、如何形成政治观点。但问题也随之而来：这些平台真的提供了一个多元开放、活跃有序的“数字公共广场”吗？ 参与讨论 13 赞 查看讨论

