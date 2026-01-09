The Swiss voice in the world since 1935
新闻

瑞士或遭遇最严重流感季

今年流感季感染人数正在创下最高历史纪录。
今年流感季感染人数正在创下最高历史纪录。 Keystone-SDA

瑞士卫生部门数据显示，2025至2026年的流感季预计成为有记录以来最严重的一季。

此内容发布于
4 分钟
Keystone-SDA

瑞士联邦公共卫生局表示，尽管上周的感染率有所回落，但感染高峰尚未出现。

上周，每10万居民中，经实验室确诊的流感病例为33.5例，较此前一周减少了4.6%。但联邦公共卫生局发言人向Keystone-ATS新闻社透露，这主要是新年假期病例上报延迟造成的比例下降。

假期期间回落的急性呼吸道感染门诊就诊量再度攀升。

发现新流感亚型病毒

联邦公共卫生局指出，目前在瑞士检测到的主要流感病毒亚型为甲型H3N2和甲型H1N1pdm09。此外，公共卫生局对样本的初步分析还显示，甲型H3N2亚型中出现并传播着一个新的遗传亚分支(specific genetic subgroup)。

欧洲疾病预防控制中心(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)表示，目前尚无迹象表明由此类病毒株引发的感染更加严重。

从地区来看，沙夫豪森州(66.54)、巴塞尔城市半州(61.57)和汝拉州(56.12)的发病率最高；而外阿彭策尔州(8.82)、上瓦尔登州(12.61)和乌里州(15.68)的发病率最低。

日内瓦州(22.59)和弗里堡州(25.38)的受影响程度也相对较低。相比之下，沃州(31.58)和瓦莱州(30.97)的发病风险略高，而纳沙泰尔州(44.56)的受影响程度更为明显。

呼吸道合胞病毒(RSV)继续传播

呼吸道合胞病毒在瑞士持续扩散。多地污水中的呼吸道合胞病毒载量持续上升。根据联邦公共卫生局的数据，当前废水中的呼吸道合胞病毒载量趋势与上个流行季相当。

新冠病毒传播于去年秋季达到峰值，感染病例在之后逐渐减少。公共卫生局数据显示，当前感染病例数量与一年前水平相当。

中国情况也不客观。中国疾病预防控制中心日前发布的监测情况外部链接显示，全国已进入呼吸道传染病高发季节，疫情总体呈上升趋势，流感活动将继续上升。据统计，全国门急诊流感样病例中流感阳性率已经接近45%，流感活动整体进入中流行水平，部分省份已达高流行水平。其中，甲型H3N2亚型占比超过95%，有少量甲型H1N1和乙型流感病毒同期流行，不同型别和亚型在各地区的比例有所不同，中国南方省份流感活动高于北方。

阅读最长

讨论最多

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团