瑞士或遭遇最严重流感季
瑞士卫生部门数据显示，2025至2026年的流感季预计成为有记录以来最严重的一季。
瑞士联邦公共卫生局表示，尽管上周的感染率有所回落，但感染高峰尚未出现。
上周，每10万居民中，经实验室确诊的流感病例为33.5例，较此前一周减少了4.6%。但联邦公共卫生局发言人向Keystone-ATS新闻社透露，这主要是新年假期病例上报延迟造成的比例下降。
假期期间回落的急性呼吸道感染门诊就诊量再度攀升。
发现新流感亚型病毒
联邦公共卫生局指出，目前在瑞士检测到的主要流感病毒亚型为甲型H3N2和甲型H1N1pdm09。此外，公共卫生局对样本的初步分析还显示，甲型H3N2亚型中出现并传播着一个新的遗传亚分支(specific genetic subgroup)。
欧洲疾病预防控制中心(European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC)表示，目前尚无迹象表明由此类病毒株引发的感染更加严重。
从地区来看，沙夫豪森州(66.54)、巴塞尔城市半州(61.57)和汝拉州(56.12)的发病率最高；而外阿彭策尔州(8.82)、上瓦尔登州(12.61)和乌里州(15.68)的发病率最低。
日内瓦州(22.59)和弗里堡州(25.38)的受影响程度也相对较低。相比之下，沃州(31.58)和瓦莱州(30.97)的发病风险略高，而纳沙泰尔州(44.56)的受影响程度更为明显。
呼吸道合胞病毒(RSV)继续传播
呼吸道合胞病毒在瑞士持续扩散。多地污水中的呼吸道合胞病毒载量持续上升。根据联邦公共卫生局的数据，当前废水中的呼吸道合胞病毒载量趋势与上个流行季相当。
新冠病毒传播于去年秋季达到峰值，感染病例在之后逐渐减少。公共卫生局数据显示，当前感染病例数量与一年前水平相当。
中国情况也不客观。中国疾病预防控制中心日前发布的监测情况外部链接显示，全国已进入呼吸道传染病高发季节，疫情总体呈上升趋势，流感活动将继续上升。据统计，全国门急诊流感样病例中流感阳性率已经接近45%，流感活动整体进入中流行水平，部分省份已达高流行水平。其中，甲型H3N2亚型占比超过95%，有少量甲型H1N1和乙型流感病毒同期流行，不同型别和亚型在各地区的比例有所不同，中国南方省份流感活动高于北方。
