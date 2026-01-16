瑞士缝纫机制造商考虑将生产线迁往泰国

瑞士知名缝纫机品牌Bernina的历史可以追溯到1893年。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士高端缝纫机品牌Bernina被誉为缝纫机中的“劳斯莱斯”。美国的关税压力，加之瑞郎的持续升值令这家位于图尔高州的传统企业处境艰难。

这家拥有百年历史的缝纫机制造商正考虑将生产基地迁往泰国。

自1893年起，Bernina一直在其位于图尔高州的总部生产高端缝纫机。其产品主要销往美国，集团约70%的收入来自对美业务，高度依赖美国市场。

去年秋季，Bernina宣布辞退组装部门的7名员工。官方声明裁员原因是经济困难。当时，美国对瑞士征收的关税高达39%。Bernina不得不大幅提高其美国市场价格，影响难以预测。

瑞郎对美元的汇率走强也是导致其困境的原因之一。该企业组建了特别工作组，持续评估美国市场动态。

协商进程

目前，该企业已宣布生产线会从现在的施泰克博恩(Steckborn)迁至他国，并于1月12日向员工做了情况说明。

Bernina的泰国生产线于1990年开始运营。据公司网站介绍，该生产基地主要生产中低端缝纫机产品。

据Bernina透露，假如生产转移至亚洲，最多40名员工将受到影响。目前，Bernina图尔高总部员工约330人，全球员工总数超过1200人。协商程序将持续到2月11日。

