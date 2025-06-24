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瑞士重夺全球最具竞争力国家桂冠

瑞士在最新排名中超越新加坡和香港。
瑞士在最新排名中超越新加坡和香港。 Keystone / Peter Schneider

继近年来在北欧和亚洲竞争对手面前失利后，瑞士终于重新夺回全球最具竞争力国家桂冠。

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洛桑国际管理发展学院(IMD Business School)的年度研究显示，瑞士在最新发布的《全球竞争力排名》中成功将新加坡和香港挤到了榜单的第二和第三位。

洛桑国际管理发展学院表示，尽管瑞士在企业竞争力和宏观经济竞争力上仅排在榜单的第6和第13位；但在基础设施及政治环境方面位列榜首。

该排行榜每年对67个经济体的经济表现和制度实力进行比较。去年，瑞士总排名第二。

洛桑国际管理发展学院认为，瑞士今年夺冠的关键因素是稳定的政治架构、高效的治理以及一流的基础设施。这些因素在全球地缘政治逐渐分化的局面中发挥着愈发关键的作用。

两极分化的负面趋势

据该学院指出，拥有这些特质的国家能更好地抵御外部冲击，并能长期保持对投资的吸引力。

该排名建立在对170个国际可比指标的评估上，并结合对全球6000余位高管的相关调查。今年，人们对两极化和国内政治动荡的评价尤其负面。

美国在过去两年间下滑4位，目前排在榜单第13位。土耳其则滑落15位，一路跌至第66位。

洛桑国际管理发展学院分析认为，强势货币发挥着积极影响。这与普遍认为的货币坚挺对经济不利相矛盾。事实正好相反-货币的走强是国家实力的象征。

改革与投资

不仅是瑞士，其他国家也得益于清晰的政治框架和战略决策。归功于劳动力市场改革和坚实的金融基础设施，卡塔尔首次跻身榜单前十。

台湾、马来西亚、菲律宾等亚洲国家和地区也受益于在数字化和未来科技方面的针对性投资，提高了在榜单上的名次。

爱尔兰及荷兰的发展则不慎乐观。国际管理发展学院将两国竞争力的流失归因于生产力下降和投资不足。

德国去年表现乏力，今年虽略有提升，但仅排第19位，徘徊在榜单的中上游。

报告强调，宏观经济稳定、适宜商业往来的环境等传统的地域优势已经不够充分，数字技能、积极管理生态转型，以及提升应对全球危机能力的策略至关重要。

2022年的前三甲分别是“丹麦、瑞士、新加坡”。

2023年，前三名为“丹麦、爱尔兰、瑞士”，丹麦蝉联冠军，瑞士由第二降至第三。

2024年，榜首变动，新加坡升至第一，瑞士稳居第二，丹麦略降至第三。 丹麦在2022和2023年蝉联冠军得益于国际投资快速增长、政府效率高居前列(体现在制度框架和商业立法等子项)、企业效率(生产力、管理实践)优秀以及基础设施稳健。2024年新加坡超越了前一年排在前面的3个国家，成为冠军，除了上述领域相同的优势，洛桑国际管理发展学院特别指出，新加坡在“政府效率”和“商业效率”四大指标上表现突出，是“数字国家”战略和现实成果的体现。而瑞士多年来稳定在前两名或三甲之内，凭借的是：政府效率(制度框架、公共财政)、基础设施(科技及公共设施)以及商业环境持续保持着优势。

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