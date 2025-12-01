线上攻击令年轻女性退出瑞士政坛

巴塞尔大学的一项研究显示，瑞士政坛中的年轻女性更容易遭受基于性别的攻击，而这类攻击往往驱使她们提前离开政坛。

研究指出，瑞士年轻政治人物遭遇网络辱骂的比例相近。但敌意的性质却因为对象是女性或男性，而有着截然不同的差别。

巴塞尔大学11月25日解释，女性更可能面对与其性别相关的攻击，其中常常包括带有性别歧视或性化的评论，以及针对其外貌或政治能力的侮辱性言论。

根据巴塞尔大学对瑞士各青年政党成员的调查，这类攻击对女性继续留在政坛的动力影响尤为显著。相比男性，更多的年轻女性表示，网络仇恨阻碍了她们的政治工作，甚至促使她们彻底退出政坛。

女性在参选前就被吓退

研究主要作者丹尼尔·赫曼(Daniel Höhmann)在巴塞尔大学新闻稿中表示：“许多女性甚至在有机会参选之前，就已经被吓退了。”

该研究发表在《女性、政治与政策》(Journal of Women, Politics & Policy)期刊上。研究团队共调查了175名瑞士青年政党成员。研究者指出，尽管参与率不高，但样本涵盖了所有主要政治阵营。因此，该调研虽未必能反映瑞士参政年轻人的性别组成或其整体状况，但依然能折射出瑞士党派青年分部的意识形态构成。

近年来，瑞士政治界对网络攻击和威胁的担忧不断上升-并非只有年轻女性，几乎所有政界人士都有可能成为目标。苏黎世大学(UZH)受联邦司法警察部委托开展的最新调研显示，过去两年里，绝大多数瑞士议员都因公职身份遭遇过敌意或威胁，这一趋势在州与市镇层级同样存在。

但针对青年政治人物的研究进一步指出，女性面对的不是“更多批评”，而是“不同类型”的攻击-更羞辱、更人身、更具性别暴力特征。这不仅削弱了女性的安全感和参与意愿，也在悄然扩大瑞士政治本已存在的性别失衡，影响长期的政治代表性。

