越来越多的瑞士人放弃食肉

瑞士素食者协会(Swissveg)主张以植物性食物为基础的饮食方式。其调研显示，放弃肉类消费的瑞士人人数空前增长。协会表示，在过去的五年中，素食主义者 (vegetarian，主张不食用来自飞禽、走兽、鱼虾等动物身体的肉类食物，只食用谷物、豆类、蔬菜和水果等植物类以及菇类食品)及纯素食主义者(vegan，主张禁止食用包括蛋类、奶制品、蜂蜜在内的任何与动物有关的食品，甚至避免使用取自动物和动物衍生物的生活成品)的人数增加了近40%。
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根据针对3万余人展开的年度代表性调查，素食者协会日前发布报告称，2024年，仅有2.9%的男性宣布加入素食主义者的行列，女性则有6.3%。纯素食主义在男性中的占比是0.5%，女性中为0.9%。
不过，素食者协会同时注意到，近年来，纯素食主义男性人数显著增长，女性方面则保持在相对平稳的水平。协会在世界素食日(World Vegan Day)前夕表示：“总体而言，19个瑞士人中就有1个不再吃肉类食品。”
更多年轻人
协会指出，年纪越轻越倾向于不吃动物类产品。2024年，14到34岁年龄段中，8.4%的人是素食者。在55岁及以上年龄组中，该比例降至2.1%。纯素食者在上述两个年龄组中的占比分别为1.3%和0.2%。
多数支持素食主义和纯素食主义的人是年轻女性：在14到34岁年龄段，七分之一的女性为素食主义者；另有1.8%年轻女性秉承纯素食主义。
更高的受教育程度
2024年的调查还证实，素食及纯素食者的受教育程度高于平均水平。瑞士人口中高学历者占比39.1%，而该比例在素食和纯素食主义群体中分别高达54.8%和54.4%。
调查中，表示食用肉类替代品的瑞士人首次超过人口半数，达到51.5%。肉类替代品的主要消费人群是素食者，占到87.9%。
牛奶替代品
超过三分之一的瑞士人会购买牛奶替代品(36.1%)。选择酸奶和凝乳奶酪替代品的消费者比例略低，为29.7%。
相比之下，仅有16.9%的受访者会购买植物类奶酪替代品。上述数字均呈上升趋势。
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