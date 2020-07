Dans les ambassades, la fête nationale se célébrera en ligne et avec humour

Particulièrement créative, l'équipe de l'ambassade du Sri Lanka a même composé une chanson pour la fête nationale. screenshot (https://www.missione1agosto.org/de/grusswort/)

Un peu partout dans le monde, il n’est plus guère possible d’organiser des fêtes et des célébrations, en raison de la situation sanitaire. Les annulations touchent bien sûr aussi la Fête du 1er août. Mais les ambassades suisses ont trouvé la parade en célébrant la fête nationale avec des vidéos amusantes. Voici nos cinq préférées.

Normalement, le 1er Août, des réceptions sont organisées dans les ambassades suisses du monde entier pour célébrer la fête nationale. Les gens y chantent, boivent et mangent. Mais cette année, tout est différent. En raison de la pandémie de coronavirus, il n’y aura pas de réceptions dans les représentations diplomatiques suisses.

Mais Présence Suisse, l’organe étatique en charge de la promotion de l’image de la Suisse, a trouvé une solution alternative, comme l’explique son directeur Nicolas Bideau. «En cette année spéciale, où le contact virtuel a pris un nouveau sens, nous lançons la première édition d’une fête nationale numérique – comme il se doit pour la Suisse, qui est l’un des pays les plus innovants!», explique-t-il.

Sur le site missione1agosto.org, on peut trouver des instructions sur la manière d’organiser une célébration personnelle du 1er Août. Mais ce n’est pas tout. Le ministre des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, s’y adresse à la communauté des Suisses de l’étranger depuis la Suisse en miniature et des diplomates suisses dans le monde entier y adressent leurs vœux, souvent avec humour. Point d’orgue de cette initiative, le discours du 1er Août que la présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga prononcera depuis la prairie du Grütli y sera diffusé en livestream.

Nous avons cliqué sur les différentes interventions des représentations diplomatiques suisses à l’étranger, et nous vous présentons celles qui ont le plus attiré notre attention.

1. Vietnam

Qui travaille au Consulat général à Ho Chi Minh Ville, au Vietnam ? Cette vidéo du 1er Août nous donne l’occasion de faire connaissance avec le personnel sur place.

2. Sri Lanka / Maldives

L’ambassadeur Hanspeter Mock et ses collaborateurs envoient leurs vœux depuis le Sri Lanka. Il s’agit de sa dernière apparition en tant qu’ambassadeur de Suisse au Sri Lanka et aux Maldives, puisqu’il prendra bientôt un nouveau poste. L’équipe de l’ambassade a par ailleurs enregistré une chanson spécialement pour le 1er Août.

3. Émirats arabes unis

Où se trouve le 1er Août? Une équipe spéciale des Émirats arabes unis travaille d’arrache-pied pour le retrouver. Même Roger Federer est de la partie.

4. Canada

L’ambassade de Suisse au Canada a fourni une vidéo particulièrement créative. Elle a recréé le message de l’ambassadrice Salome Meyer en Lego.

5. Équateur

Si vous n’avez jamais vu des diplomates derrière les fourneaux, c’est l’occasion. Par exemple avec Rita Hämmerli-Weschke, ambassadrice en Équateur, qui prépare une tresse au beurre pour la fête nationale.

