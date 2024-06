Pas de consensus au Bürgenstock, mais une Ukraine «plus proche» de la paix

Nous retrouverons-nous pour une prochaine rencontre? La présidente de la Confédération Viola Amherd (penchée) entourée de chefs d'État samedi. Keystone Pool / Alessandro Della Valle

84 des quelque 100 États et organisations participant à la conférence de paix sur l'Ukraine en Suisse se sont mis d'accord sur un communiqué conjoint. Mais la présidente Viola Amherd a reconnu qu’aucun accord n’existe sur la manière et le moment d’impliquer la Russie dans le processus.

7 minutes

«Le communiqué du sommet indique clairement que des changements sont nécessaires. Il existe des idées communes pour une paix juste et durable», a déclaré la présidente de la Confédération, Viola Amherd, dans son discours dimanche à l’issue de la conférence de deux jours qui s’est tenue au Bürgenstock, un hôtel situé dans le centre de la Suisse.

Elle a cité comme exemples la sécurisation des installations nucléaires, la sécurité alimentaire et l’accès de l’Ukraine à ses ports, ainsi que la libération de tous les prisonniers de guerre et le retour des enfants déportés d’Ukraine.

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, a déclaré que ces trois thèmes constituaient des «conditions minimales» pour les négociations avec la Russie, faisant allusion aux nombreux autres domaines de désaccord entre Kiev et Moscou qui seront plus difficiles à surmonter.

Parmi les pays participants qui n’ont pas signé le communiqué conjoint figurent l’Arabie saoudite, l’Inde, l’Afrique du Sud, la Thaïlande, l’Indonésie, le Mexique et les Émirats arabes unis. Le Brésil, qui participait en tant qu’«observateur», ne l’a pas non plus signée.

Viola Amherd et le ministre suisse des Affaires étrangères Ignazio Cassis (deuxième à partir de la gauche) arrivent au «Sommet sur la paix en Ukraine» vendredi. Cc 3.0 By-Nc-Sa

Le document final indique que la Charte des Nations unies et «le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté […] peuvent servir et serviront de base à l’instauration d’une paix globale, juste et durable en Ukraine».

Viola Amherd a déclaré que le fait que la «grande majorité» des participants ait approuvé le document final «montre ce que la diplomatie peut accomplir».

Le savoir-faire suisse

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a fait l’éloge des hôtes, déclarant que c’était un «témoignage des compétences de la diplomatie suisse d’avoir pu réunir une centaine de pays et d’organisations internationales au plus haut niveau».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué les «premiers pas vers la paix» lors de la réunion et a déclaré que le communiqué conjoint restait «ouvert à l’adhésion de tous ceux qui respectent la Charte des Nations unies».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président kenyan William Kipchirchir Ruto. Keystone Pool / Alessandro Della Valle

Les premières réactions ont toutefois été mitigées. «Les attentes à l’égard de la réunion des 57 chefs d’État et de gouvernement étaient modestes – et les résultats ont été plutôt décevants que surprenants», a déclaré Sebastian Ramspeck, correspondant de la SRF.

«Ce qui est particulièrement décevant pour la Suisse en tant qu’hôte, c’est qu’il n’y aura pas de sommet de suivi dans un autre pays pour l’instant. Il est donc plus qu’incertain que le sommet du Bürgenstock initie un processus de paix», a-t-il ajouté.

La Russie, qui n’a pas été invitée et qui a clairement fait savoir qu’elle ne souhaitait pas participer, a qualifié le sommet de perte de temps et a préféré présenter des propositions concurrentes. La Chine est l’autre grande absente.

Les participants suivent un discours lors de la session plénière d’ouverture du samedi. Keystone Pool / Urs Flueeler

La paix en Ukraine est-elle alors plus proche? Oui, estime Ursula von der Leyen. Elle a toutefois souligné que la paix ne serait pas obtenue en une seule étape et que le chemin à parcourir nécessiterait de la patience et de la détermination. «Ce sera un processus», a-t-elle déclaré à l’issue des discussions.

Pas une négociation de paix

«Ce n’était pas une négociation de paix parce que [le président russe Vladimir] Poutine n’est pas sérieux dans sa volonté de mettre fin à la guerre. Il insiste sur la capitulation, il insiste sur la cession du territoire ukrainien – même le territoire qui aujourd’hui n’est pas occupé», a-t-elle ajouté.

Le chancelier autrichien Karl Nehammer a déclaré samedi que «l’essentiel est que nous soyons tous venus ici, que nous nous parlions, que de nombreuses nations et de nombreux continents se parlent… C’est l’essence même de cette conférence. La paix et les processus de paix prennent du temps, ils se construisent millimètre par millimètre».

Samedi, une cinquantaine de réfugiés ukrainiens issus de chorales suisses ont convergé vers la ville de Lucerne pour chanter l’«Ode à la joie» de Beethoven, une œuvre qui incarne leurs espoirs de paix et de liberté. Certains chanteurs et chanteuses portaient des vêtements traditionnels brodés et des couronnes de fleurs. La Suisse a accueilli plus de 65’000 réfugiés ukrainiens depuis le début l’invasion russe de février 2022. Keystone / Walter Bieri

La recherche d’un équilibre dans le communiqué conjoint du sommet – entre une condamnation sans détour de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et une formulation qui recueille le soutien le plus large possible – a fait partie du bras de fer diplomatique du week-end.

Les experts avaient prédit que cette conférence de deux jours n’aurait probablement que peu d’impact concret sur la fin de la guerre, car le pays qui la mène et la poursuit, la Russie, n’a pas été invité – du moins pour l’instant. Son principal allié, la Chine, qui n’était pas présente, et le Brésil, cherchent ensemble à tracer des voies alternatives vers la paix.

Coup de projecteur

La rencontre a également tenté de redonner un coup de projecteur sur la guerre à un moment où le conflit à Gaza, les élections nationales, entre autres, accaparent l’attention du monde entier.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau est ainsi le seul dirigeant du G7 à avoir participé aux deux jours de la conférence. La vice-présidente américaine Kamala Harris, le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais Fumio Kishida font partie de ceux qui ont quitté les lieux après seulement quelques heures. Le chancelier allemand Olaf Scholz est rentré à Berlin dimanche matin. Mais les délégations ont néanmoins poursuivi leurs discussions.

Dimanche, le Premier ministre canadien a déclaré que son pays prévoyait d’accueillir une réunion de ministres des Affaires étrangères dans les mois à venir pour avancer des travaux sur le coût humain de la guerre en Ukraine.

De gauche à droite: Ignazio Cassis, ministre suisse des Affaires étrangères, Viola Amherd, présidente de la Confédération, Volodymyr Zelensky, président de l’Ukraine, Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis, Armen Grigoryan, secrétaire du Conseil de sécurité de l’Arménie, et Karl Nehammer, chancelier autrichien. Samedi, Kamala Harris a annoncé une aide de plus de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard de francs suisses) pour l’Ukraine. Keystone Pool / Urs Flueeler

Malgré ces déclarations positives, d’importantes divergences subsistent. Dimanche, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a rejeté une proposition de paix présentée par Vladimir Poutine, la qualifiant de déraisonnable. Il a déclaré que répondre aux exigences de Moscou rendrait Kiev encore plus vulnérable à une nouvelle agression.

«Non seulement l’Ukraine devrait renoncer au territoire que la Russie occupe actuellement, mais elle devrait aussi quitter d’autres territoires ukrainiens souverains», a déclaré Jake Sullivan. Il a noté que Kiev serait également tenu de se désarmer dans le cadre de la proposition russe «afin d’être vulnérable à une future agression russe».

«Aucune nation responsable ne peut affirmer qu’il s’agit là d’une base raisonnable pour la paix. Cela va à l’encontre de la Charte des Nations unies, de la morale élémentaire et du bon sens», a-t-il ajouté.

Les chefs d’État posent pour la traditionnelle «photo de famille» samedi. Keystone Pool / Michael Buholzer

Pour sa part, Vladimir Poutine n’exclut pas de discuter avec l’Ukraine, mais il exclut de s’adresser à l’actuel président ukrainien. «Volodymyr Zelensky n’est pas la personne avec laquelle on peut conclure un accord par écrit, car cet accord est de jure illégitime», a déclaré dimanche le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, selon l’agence de presse russe Tass. «Toutefois, Vladimir Poutine ne rejette rien. Il ne rejette pas la possibilité de négociations, comme le prévoit la constitution du pays», a-t-il ajouté.

Alors, quelle sera la suite des événements? Le président ukrainien a déclaré dimanche que la conférence en Suisse devrait être suivie rapidement d’une deuxième réunion. Ces préparatifs ne prendraient que des mois et non des années, a-t-il ajouté, précisant que certains États avaient déjà fait part de leur volonté d’accueillir un tel sommet. La communiqué conjoint ne mentionne toutefois pas de conférence de suivi.

Texte traduit de l’anglais à l’aide de DeepL/dbu

Quelle sera la prochaine étape? Et qui fera le gros du travail? Keystone Pool / Alessandro Della Valle

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative