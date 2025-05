1989: un médecin dans la campagne vaudoise

En 1989, le magazine Tell Quel suivait le docteur Chollet dans la campagne vaudoise. Il connaissait les petits et grands bobos de tout le monde... Nous l'avons retrouvé 34 ans après et il pète le feu. Il se souvient de ses années de pratique avec beaucoup d'esprit et d'humilité.

1 minute