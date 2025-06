Aujourd’hui en Suisse

La pression s’intensifie sur Ignazio Cassis, accusé d’adopter une position trop réservée face aux opérations militaires israéliennes. Dans une lettre ouverte, 55 anciennes et anciens diplomates du DFAE mettent en garde contre des «processus génocidaires» et des «purifications ethniques». Selon Blick, le Conseil fédéral aurait souhaité condamner l’attitude du gouvernement israélien la semaine dernière, mais Ignazio Cassis n’aurait pas été prêt à le faire.

Les signataires de la lettre exigent des actes: la reconnaissance officielle de l’État palestinien sans délai et un engagement actif de la Suisse lors de la conférence de l’ONU à New York à la mi-juin, qui portera sur la mise en œuvre concrète de la solution à deux États. L’ancien conseiller national et Suisse de l’étranger, Tim Guldimann, figure aussi parmi les signataires.

Et les critiques ne viennent pas seulement d’ex- ambassadrices et ambassadeurs: toujours selon Blick, des collaboratrices et collaborateurs actuels du DFAE ont également adressé un message écrit à Ignazio Cassis. Ils réclament une condamnation claire des opérations militaires israéliennes et rappellent au ministre l’une de ses missions fondamentales: la défense du droit international humanitaire.