Aujourd’hui en Suisse

Chères Suissesses, chers Suisses de l’étranger,

La neige tient la Suisse en haleine. Tombée en abondance la nuit dernière, elle a certes provoqué beaucoup de joie, mais aussi un concentré de frustration sur les routes. De nombreux accidents ont eu lieu et les transports publics ont dû être interrompus.

Aujourd'hui, je vous parle aussi de la consommation de bière en Suisse et de son rapport avec la météo, de munitions livrées à l'Ukraine en violation de l'embargo suisse sur les armes et de ce qu'un accord entre la Suisse et l'UE signifierait pour les universités helvétiques.

Salutations de Berne,