Aujourd’hui en Suisse

Les Suisses ont avalisé à plus 53% l’une des plus importantes réformes de la LAMal, depuis son adoption en 1994. Les prestations médicales ambulatoires, stationnaires et de longue durée seront à l’avenir financées selon la même clé de répartition, soit un environ un quart pour les cantons et le reste pour l’assurance maladie.

Les partisanes et les partisans du projet saluent une clarification du financement des soins au sein de la Confédération. «Il s’agit d’une première pierre importante. Il faudra ensuite trouver des solutions pour mieux utiliser l’argent qu’on dépense pour la santé», a réagi le sénateur du Parti libéral radical (PLR / droite) Pascal Broulis, interrogé par la Radio Télévision Suisse (RTS). Le projet était soutenu par les partis de droite et du centre, ainsi que par la plupart des acteurs de la santé.

Aujourd’hui, les soins ambulatoires sont entièrement financés par les assurances, tandis que les frais des traitements stationnaires (avec un séjour à l’hôpital) sont partagés entre les cantons (55%) et les caisses maladie (45%). Élaboré par le gouvernement et le Parlement, le financement uniforme des soins (EFAS) prévoit que tous les traitements seront financés de la même manière, avec 26,9% de la facture pour les cantons et 73,1% pour les assureurs.

Le Syndicat des services publics (SSP), appuyé par l’Union syndicale suisse (USS) et les partis de gauche, a argué, en vain, que le nouveau système octroierait trop de pouvoir aux caisses maladie, les cantons abandonnant leurs responsabilités aux mains des assureurs. Pour la députée verte Delphine Klopfenstein Broggini, le projet «ne pas de résoudre le problème des primes, qui augmentent chaque année et mettent les ménages dans des situations toujours plus difficiles».