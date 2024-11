Aujourd’hui en Suisse

Selon une analyse génétique révélée par le Blick, 11 des 27 loups tués l’hiver dernier en Valais n’appartenaient pas aux meutes visées par les abattages préventifs.

Selon Nicolas Bourquin, chef du service cantonal de la chasse, de la pêche et de la faune, ces «erreurs» sont justifiées. «Cela fait partie du cadre légal», a-t-il expliqué mardi à la RTS. «En d’autres termes, au moment du tir, il est impossible de déterminer précisément quel loup est abattu. De toute façon, ils se trouvaient dans le périmètre autorisé.»

Un prédateur dont on parle beaucoup moins a été une victime collatérale de la difficile cohabitation entre l’homme et le loup dans les Grisons. Lors d’une chasse de nuit dans la Surselva, un garde-chasse a accidentellement abattu trois lynx, deux petits et un mâle adulte, les prenant pour des louveteaux. L’action était autorisée pour le contrôle d’une meute de loups. Lorsqu’il a découvert son erreur, le garde-chasse a informé les autorités et s’est autodénoncé au Ministère public.