Aujourd’hui en Suisse

La course de ski la plus célèbre de Suisse aura lieu samedi à Wengen. Les skieurs dévaleront alors la piste du Lauberhorn à plus de 100 kilomètres par heure. Dans la Luzerner Zeitung d’aujourd’hui, le chef de piste Heinz von Allmen donne des informations sur les difficultés de préparer une piste de 4,4 kilomètres avec un dénivelé de plus de 1000 mètres. Cette année sera sa 30e édition.

Les athlètes critiquent régulièrement la piste, la trouvant trop molle, trop dure, trop glacée. Heinz von Allmen prend cela avec philosophie. «Durant toutes ces années, la piste n’a jamais été deux fois dans le même état». Mais cette année, les conditions sont presque optimales. Il a neigé tôt et la pluie a ensuite humidifié toute la piste. Enfin, le redoutable foehn de Guggi n’a pas fait son apparition.

Le Lauberhorn est plus qu’une simple descente; c’est un mythe, une montagne fatidique où beaucoup ont échoué ou sont devenus célèbres. Un habitant de Wengen veut conserver ce mythe: Hans Peter Gertsch envisage un musée du Lauberhorn. Et pas un petit musée de village: l’avant-projet prévoit un bâtiment de plusieurs étages qui coûterait à lui seul jusqu’à huit millions de francs. Une fondation doit être créée pour le financement. Selon Hans Peter Gertsch, la bonne réputation du Lauberhorn suffira à réunir l’argent. Le musée devrait être prêt en 2030 pour le centenaire de la course.