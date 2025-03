Aujourd’hui en Suisse

Pas de changement non plus à signaler du côté des six autres départements fédéraux. Pour mémoire, la répartition des départements est rediscutée après chaque élection au sein du Conseil fédéral et se déroule traditionnellement lors d’une réunion informelle en petit comité. Le DDPS reste donc entre les mains de la droite. Jamais ce département n’a été dirigé par la gauche.

Toujours concernant le DDPS, dans une interview accordée au Tages-Anzeiger, le chef sortant des Forces aériennes Peter Merz déclare qu’il serait «négligent» de remettre en question l’acquisition des avions de combat F-35 dans la situation géopolitique actuelle. De plus, selon lui, de fausses affirmations seraient diffusées. «Je vous assure: il n’y a aucun interrupteur qui mette le F-35 hors combat. Rien ne vient étayer cette affirmation».

Un abandon du programme F-35 serait fatal pour la sécurité de la Suisse, poursuit Peter Merz. D’une part en raison de l’argent déjà dépensé, d’autre part «l’acquisition d’une nouvelle flotte dure 12 à 15 ans. […] Nous devons dès aujourd’hui veiller à pouvoir maintenir l’exploitation jusqu’à ce que les nouveaux avions soient pleinement opérationnels». Le chef des Forces aériennes reste convaincu que sans F-35, l’espace aérien suisse ne serait plus protégé à partir de 2032 au plus tard.