Aujourd’hui en Suisse

La criminalité numérique a plus que doublé depuis 2020 et les infractions de violence grave ont augmenté de près de 20% entre 2023 et 2024. C’est ce qui ressort de la statistique policière de la criminalité 2024 publiée lundi par l’Office fédéral de la statistique (OFS).

Depuis 2020, les infractions un mode opératoire numérique sont recensées séparément. En quatre ans, elles ont plus que doublé. La plupart d’entre elles relèvent de la cybercriminalité économique. L’hameçonnage (+56,2%) et l’abus de systèmes de paiement personnels ou l’usurpation d’identité (+104,8%) ont connu une augmentation particulièrement forte en 2024.

Par rapport à 2023, les infractions de violence grave ont bondi de 19,4%. Les hausses les plus notables concernent les lésions corporelles graves (+16,9%) et les viols (+29,4%). Le nombre de personnes prévenues d’infraction de violence grave a principalement augmenté chez les adultes de plus de 25 ans (15,8%) et chez les mineurs (10,9%).

Les infractions liées à la discrimination et à l’incitation à la haine ont elles aussi largement crû de plus de 48% entre 2023 et 2024. Parmi ces infractions, 88,7% se réfèrent à l’appartenance raciale, ethnique ou religieuse, les 11,3% restants à l’orientation sexuelle. Les homicides ont en revanche reculé de 15,1% l’année dernière.