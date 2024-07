Bye Bye la Suisse spécial 1er-Août: les Suisses de l’étranger et la «suissitude»

À l'occasion de la fête nationale suisse, nous nous penchons sur l'histoire de trois familles helvétiques qui ont quitté la Suisse pour le Rwanda, l'Espagne et l'Allemagne. Regardez la dernière saison de «Bye Bye la Suisse» pour découvrir comment elles font face aux défis de leur nouvelle vie à l'étranger.

Auf und davon («Bye Bye la Suisse») est une série documentaire réalisée par la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR, dont fait partie SWI swissinfo.ch). Cette saison suit les familles Schommer, Waldburgers et Caboussats pendant les premiers mois de leur nouvelle vie dans un pays étranger.

Dans chacun des six épisodes, vous découvrirez les défis et surprises auxquels elles et ils sont confrontés. Les Schommer, originaires du canton de Soleure, veulent ouvrir un club de fitness au Rwanda. Les Waldburgers quittent le lac de Constance pour s’installer sur la Costa Blanca afin de gérer un hôtel pour chiens. Les Caboussat quittent l’Emmental pour l’Allemagne et transforment un ancien château d’eau sur la mer du Nord en un café de 40 mètres de haut.

