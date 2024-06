Ces jardins helvétiques qui valent plus que le détour

Le Château de Vullierens, près de Lausanne, une perle de la Suisse romande. DR

Des fastes du parc du château à la simplicité radicale du jardin rural niché à un jet de pierre de la limite forestière, la Suisse est riche de bien des lieux de nature apprivoisée. Une invitation au rêve et à l’émerveillement.

La Suisse n’est pas directement connue pour ses jardins ni sa culture horticole. Et pourtant elle n’a pas à rougir en comparaison internationale. Elle propose un riche patrimoine en la matière, valant d’être exploré.

Dans son «Gartenführer SchweizLien externe» (guide des jardins de Suisse), l’auteure bernoise Sarah Fasolin n’en décrit pas moins de trois cent trente. «Ils sont petits ou grands, privés ou publics, ordonnés ou presque sauvages», écrit-elle en préambule, souhaitant moult joie et expériences gratifiantes à ceux qui en feront la visite. En voici une dizaine, qui reflètent la belle diversité du pays. Nos descriptions reposent sur les portraits proposés par Sarah Fasolin.

Les jardins Merian, Bâle

C’est un domaine parmi les plus beaux de Suisse. Et c’est peu dire. La pose de la première pierre remonte à Christoph Merian, fils d’une des familles les plus fortunées de Bâle. En 1824, ce dernier reprend l’endroit et le convertit en une vaste entreprise agricole.

Kathrin Schulthess Fotografie _ Christoph Merian Stiftung

Sa passion touche aussi aux plantes exotiques. Le domaine se mue en jardin botanique et ce vaste aménagement se découvre aujourd’hui dans toute la diversité d’une nature aménagée, grâce à la fondation du géniteur des lieux.

Biodiversité et flore indigènes sont au menu. On trouve ici plus de quatre cents variétés de poires, de pommes et de prunes, une mer de fleurs mais aussi, à deux pas, le romantisme gracieux d’un jardin à l’anglaise.

«Jardins de démonstration, collections de plantes et jardins ruraux se combinent en une manière de mosaïque pour former un tout cohérent», note Sarah Fasolin dans son guide à propos des jardins Merian.

La Gara, Genève

La Gara compte parmi les jardins privés les plus remarquables du pays, lové au sein d’un domaine du 18e siècle, sis un peu en dehors de la ville.

DR

Depuis vingt-cinq ans, l’architecte paysagiste Erik Dhont y va de ses impulsions aussi innovantes que surprenantes. Il tisse un lien entre la modernité et l’histoire de ces lieux exceptionnels. Les éléments anciens sont modifiés, recréés ou complétés par des ajouts, au nombre desquels fruits, baies et roses. De même qu’un vieux canal et un parc pour s’y perdre.

Sans compter le labyrinthe ludique imaginé par un artiste bernois. On cultive aussi la vigne ici. La visite guidée de La GaraLien externe s’achève d’ailleurs par une dégustation des vins du domaine.

Le Gartenatelier, les Grisons

«Les jardins du Gartenatelier à Domat/Ems font assurément partie des meilleures adresses de Suisse en matière de jardinage», écrit Sarah Fasolin.

DR

L’ensemble combine des paysages qui, réunis, vous immergent dans un jardin riche d’atmosphère. On y découvre un espace de prairie voué à la flore américaine. Plus loin, un jardin d’ombre, «jardin climatique» tourné vers l’avenir où sont testées des plantes du Sud, ainsi qu’un «jardin des icônes», qui célèbre les grands de l’architecture horticole internationale.

À l’entrée du GartenatelierLien externe, un bâtiment Art nouveau en impose, véritable porte d’entrée sur cet univers naturel généreux en surprises.

Le Parc des Camélias, Locarno

Un lieu de rêve, créé après les années de guerre du premier conflit mondial, pour insuffler la joie au sein de la population de Locarno. Ce site idyllique sur les rives du lac est entièrement voué au seul camélia.

DR

Une plante que le parc décline en 1500 variétés, tantôt parfumées, tantôt étonnamment colorées, systématiquement assorties selon leur provenance. De quoi faire des jardiniers de la municipalité de Locarno de véritables spécialistes du camélia.

«Le parc est ainsi conçu qu’il forme une manière de labyrinthe où le visiteur peut se perdre dans une nature splendide, le chant des oiseaux et le clapotis des vagues du lac», assure la commune au sujet de son jardin.

Le Château Wellenberg, Frauenfeld

Un château a existé ici depuis 1204, selon les documents anciens. Le propriétaire actuel aménage et entretient lui-même son jardin. Il a aussi redonné forme à des pans de la colline longtemps laissés au bon vouloir des herbes folles.

DR

Au milieu du jardin, on se trouve nez à nez avec la pivoine, qui fleurit ici sous ses attraits les plus divers. Les lieux se font plus qu’accueillants par les possibilités diverses d’y trouver à s’asseoir. Ils recèlent aussi un parc forestier avec jeux d’eau.

Le site du château WellenbergLien externe est en mains privées. Mais des visites guidées sont possibles sur demande, y compris dans les espaces historiques du château lui-même.

Le Château de Vullierens, près de Lausanne

Une perle de Suisse romande, multiforme et vivante. «Les élégants jardins aux tulipes, rhododendrons, iris et roses, les objets d’art et le cadre du château historique, tout change quelque peu mais la beauté est là toujours», écrit Sarah Fasolin.

DR

Le Château de Vullierens comprend neuf jardins thématiques et autant de promenades à thèmes. La demeure médiévale est en mains de la même famille depuis plus de sept cents ans. Sur plus de cent hectares, elle entretient un jardin privé unique en son genre, paré de plus d’une centaine de sculptures d’artistes contemporains. Il est aussi possible de déguster les propres vins du châteauLien externe.

Le Parc Seleger Moor, près de Zurich

Un haut marais est ici à la base de tout. Le fondateur du parc Robert Seleger y a déterminé la nature toute particulière du sol en 1953 pour planter ensuite une espèce adaptée, le rhododendron.

Andreas Fischer

Le parc abrite désormais la plus vaste collection du pays de ce genre rustique. Et ce, dans un cadre enchanteur, à une demi-heure de Zurich. Un sac à dos du chercheur est à disposition des enfants.

Les douze hectares du Seleger MoorLien externe sont aujourd’hui encore gérés par une fondation, laquelle y a introduit diverses plantes typiques des milieux de tourbière. Résultat, un paradis où s’immerger, également praticable sur trois kilomètres en fauteuil roulant.

Un jardin rural, Bivio

Un jardin emblématique à 1800 m d’altitude. Pas de vastes récoltes ni de fastes ici. La période où l’on peut cultiver est limitée, le climat rude. Pommes de terre, fraises et carottes y trouvent néanmoins de quoi s’épanouir.

DR

La situation toute particulière et la configuration unique de l’endroit, bichonné depuis des siècles, en font de nos jours un sujet photographique apprécié.

Ce modeste jardin familial a sa place dans le monde de l’architecture paysagère. C’est l’archétype du jardin: un lieu protégé destiné aux plantes. Il est situé à environ trois kilomètres de Bivio, en direction du col du Julier, à gauche de la route.

Les jardins en permaculture de Schweibenalp

Un potager tourné vers l’avenir. Un lieu de paix aussi. Au-dessus du lac de Brienz, pas loin d’un hôtel historique ramené à la vie, des amis de la nature ont créé un des plus vastes jardins en permaculture du pays.

www.ml-Monalisa.com

La permaculture est une approche allant bien au-delà de la simple horticulture. Ses partisans se concentrent sur les soins du sol tout en encourageant les cycles coopératifs dans l’ensemble du vivant. Les plantes, les animaux, et parmi eux, l’humain.

La permaculture? SchweibenalpLien externe est l’endroit idéal pour se mettre au parfum. Et constater de visu combien ses principes se matérialisent parfois en des techniques de jardinage génialement simples.

Le jardin rural Flückiger, près de Berne

La version carte postale du jardin rural suisse tel qu’il était la règle dans l’Emmental.

DR

S’il est typique du style de cette région, il n’en est pas moins récent et se déploie à deux pas de la ville de Berne. On le doit à l’agricultrice bio Sandra Flückiger, qui l’a aménagé à partir de 2011.

La diversité des plantes utiles comme ornementales le rattache aux jardins caractéristiques de l’Emmental avec, dans son cas, une omniprésence de variétés très anciennes. Précision: visiter la ferme FlückigerLien externe requiert une inscription préalable.

