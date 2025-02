Coup d’œil sur les plus belles bibliothèques de Suisse

Le bâtiment principal de la bibliothèque universitaire de Bâle. UB/Mark Niedermann

Les bibliothèques sont en plein boom: l’année dernière, la bibliothèque municipale de Bâle a par exemple enregistré plus de deux millions de prêts. Pendant la période des examens, les places de travail dans universités sont également rares. Mais où est-il le plus agréable de lire et d’étudier? Un aperçu pour les grands lecteurs et les étudiants.

La plus belle

La bibliothèque de l’abbaye de Saint-Gall, fondée en 612 par Gall, est considérée comme l’une des plus anciennes bibliothèques du monde et possède l’une des plus précieuses collections de manuscrits. La célèbre salle baroque attire le public et est visitée par plus de 170’000 personnes par an.

La bibliothèque de l’abbaye de St-Gall, avec son style baroque et son fameux globe. Keystone / Gian Ehrenzeller

La plus populaire

L’Université de Zurich abrite l’imposante bibliothèque de la faculté de droit, conçue par l’architecte Santiago Calatrava. Sur TikTok, elle est souvent saluée comme la favorite absolue des étudiants.

Les places y sont très prisées et restent souvent occupées longtemps. Arrivez donc bien avant l’ouverture des portes. La salle est en outre très sonore, soyez donc discret lorsque vous entrez et sortez.

La bibliothèque de la Faculté de droit de l’Université de Zurich. Keystone / Gaetan Bally

La classique

La bibliothèque universitaire de Bâle est la plus ancienne bibliothèque profane de Suisse. Outre 7,5 millions de livres, le bâtiment principal, la salle de lecture des journaux et les coins du magasin en libre accès offrent des places de travail. Le séminaire d’allemand met également à disposition des places de travail particulières. La bibliothèque séduit par son charme classique et son intérieur qui rappelle un salon confortable.

La moderne cool

L’ancienne usine de l’entreprise laitière Toni à Zurich abrite une haute école de sciences appliquées (ZHAW) ainsi qu’une haute école d’art (ZHdK). La bibliothèque qui en fait partie met l’accent sur la psychologie appliquée, le travail social ainsi que l’art et le design. Il y a 120 places d’étude sur trois étages. Certaines places offrent une belle vue sur Zurich.

La bibliothèque commune des hautes écoles spécialisées ZHDK et ZHAW de Zurich. Keystone / Ennio Leanza

Le bon tuyau secret

La bibliothèque de la Bourgeoisie à Berne n’est pas seulement remarquablement équipée, l’architecture intérieure de la salle Haller vous transporte en des temps révolus. Outre des portraits historiques, un balcon intérieur et un lustre, on y lit comme dans un château.

La petite, mais agréable

La bibliothèque du musée, située dans le nouveau bâtiment du Musée national suisse de Zurich, est petite, mais très agréable. Avec vue sur la Limmat et le parc du Platzspitz, elle permet également de profiter d’une visite au musée. Outre des médias sur l’histoire culturelle, l’histoire et l’histoire de l’art, on y trouve aussi des présentations actuelles sur les expositions du musée.

La bibliothèque n’offre que peu de places de travail, mais le balcon est ouvert pendant le semestre d’été.

Keystone / Walter Bieri

Le trésor littéraire

Gottfried Keller, Lénine, Kurt Tucholsky et James Joyce se sont déjà assis dans la salle de lecture de la «Literaturhaus» (Maison de la littérature), aujourd’hui placée sous l’égide la Société des musées zurichois.

La grande salle de lecture, classée monument historique, nécessite une adhésion et est donc payante. Le petit «salon» peut être utilisé avec une carte d’étudiant.

La Maison de la littérature de Zurich. Zeljko Gataric

Le bibliohôtel

Le boutique-hôtel B2, situé juste au-dessus du Hürlimann Spa, offre une alternative inhabituelle. Dans son hall d’entrée se trouve un point de rencontre avec une impressionnante bibliothèque de 33’000 livres, qui rappelle le film de Disney La Belle et la Bête. De remarquables lustres en bouteilles décorent l’espace du restaurant.

Pour vous y attarder, vous devez consommer une boisson ou un repas. Renseignez-vous également sur les règles concernant les ordinateurs portables, car certains cafés et restaurants ont mis en place une interdiction des ordinateurs portables le week-end.

Bibliothèque dans le restaurant de l’hôtel B2, Zurich. B2 Hotel Zurich

