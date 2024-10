Extension des autoroutes: le oui le plus marqué vient de l’étranger

Keystone / Gaetan Bally

Les Suisses de l’étranger sont beaucoup plus favorables au projet d’extension des autoroutes que les personnes sondées en Suisse. C’est ce que révèle le premier sondage de la SSR à l’approche des votations du 24 novembre.

En règle générale, les Suisses de l’étranger ont un comportement de vote nettement plus écologique que les citoyens et les citoyennes résidant sur sol helvétique. Mais cette fois, tout semble différent. Ils et elles sont favorables à l’extension des autoroutes – avec une avance de presque 10 points de pourcentage par rapport aux personnes interrogées à l’intérieur du pays.

Comment cela se fait-il? La politologue Martina Mousson de gfs.bern ne connaît pas non plus la réponse. «C’est en contradiction avec le schéma habituel», s’étonne-t-elle.

Il y a bien une explication, mais elle n’est pas suffisante. Normalement, lors des votations, la diaspora suisse suit davantage le gouvernement que le peuple suisse, ce qui peut expliquer une partie de la divergence, mais pas sa totalité, indique Martina Mousson. Le fait que les Suisses de l’étranger ne paieraient pas l’extension prévue, car ils et elles paient leurs impôts ailleurs, n’est pas non plus une explication suffisante.

La densité perçue différemment

Il est possible que la raison soit une différence de perception. La Suisse est devenue plus dense, ce que ressentent les personnes étrangères qui arrivent sur le réseau autoroutier suisse.

C’est précisément ce sentiment que Peter Segessenmann, Suisse de l’étranger, décrit dans notre émission de débat «Let’s Talk» (en allemand) consacrée au projet d’extension des autoroutes. «Dès que je suis en Suisse et que je dois utiliser ma voiture, je suis dans les bouchons.» Ce qui n’est pas le cas au Portugal, où ce retraité vit.

«Peut-être que l’impression de densité est plus présente chez les Suisses et Suissesses de l’étranger», estime la politologue Martina Mousson. Si cela devait se confirmer, il s’agirait d’un virage marquant dans l’orientation politique de la diaspora. Jusqu’à présent, la densité de population en Suisse n’a jamais été une préoccupation lisible de cet électorat influent. Reste à savoir si elle l’est devenue.

C’est en tout cas le constat le plus marquant des résultats de la première vague de sondages de gfs.bern portant sur les quatre objets sur lesquels les Suisses voteront le 24 novembre. Soit les autoroutes, deux objets concernant une adaptation du droit du bail et un dernier sur le système de santé.

L’opinion commence à se former

Le sondage a été réalisé sept semaines avant le scrutin. «La campagne de votation et la formation de l’opinion n’en sont qu’à leurs débuts. Les effets de mobilisation des campagnes sont encore inconnus», rappelle gfs.bern.

Les intentions de vote sont actuellement plus claires pour le projet d’extension des autoroutes que pour les deux projets relatifs au droit du bail. Il est frappant de constater que les personnes interrogées ne considèrent pas encore ces deux objets proches comme le paquet commun que les opposants dépeignent dans leur campagne. La formation de l’opinion est encore peu avancée en ce qui concerne le projet complexe de financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires (EFAS).

L’extension des autoroutes polarise

Martina Mousson souligne que concernant l’extension des autoroutes, l’opinion est fortement polarisée entre la gauche et la droite. Les femmes sont aussi davantage contre que les hommes, qui sont majoritairement pour.

Lors du sondage, l’une des devises des opposants et des opposantes s’est révélée être particulièrement efficace. «Qui sème des routes récolte du trafic.» Cette affirmation a été approuvée par 56% des personnes interrogées. Mais deux arguments des partisans et des partisanes ont également marqué des points: «L’extension est nécessaire». Et: «Notre réseau autoroutier a été construit pour 6 millions de personnes, aujourd’hui 9 millions l’utilisent».

Tout reste ouvert sur le droit de bail

En ce qui concerne les deux projets relatifs au droit du bail, gfs.bern estime que les choses peuvent encore bouger.

Alors que la proposition d’adaptation de la loi concernant les sous-locations enregistre pour l’instant une tendance au «oui», Martina Mousson juge la situation sur le fil du rasoir en ce qui concerne celle concernant les résiliations pour besoin propre des propriétaires. «Si l’on tient compte des erreurs d’échantillonnage, nous sommes actuellement dans une impasse», déclare-t-elle.

Mais la campagne des opposants et des opposantes n’est pas encore pleinement déployée. Selon Martina Mousson, un autre argument pourrait avoir un fort effet, celui d’«une attaque contre la protection des locataires».

Si cette lecture s’impose, elle pourrait être très efficace lors des votations, car «le fait d’être individuellement concerné joue toujours un rôle», explique la politologue. Et la Suisse est un pays de locataires.

La Suisse est un pays de locataires. Keystone / Christian Beutler

«Si les opposants parviennent à ancrer ce point de vue dans la population, les deux projets de loi sur les loyers pourraient se retrouver en difficulté», conclut-elle. Les intentions de vote des Suisses et des Suissesses de l’étranger ne diffèrent guère de celles des Suisses et Suissesses de l’intérieur.

EFAS: Le Conseil fédéral doit agir

Les sondages d’opinion de gfs.bern estiment que la course est également ouverte pour le projet de financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires dans le domaine de la santé, en bref: EFAS. Certes, le oui semble encore confortable à 60%, mais ce projet est une pochette surprise.

«Beaucoup de gens prendront leur décision en fonction de leur propre évaluation des coûts et des bénéfices», déclare Lukas Golder de gfs.bern, mais pour cela, il faut encore de meilleures informations. Pour l’expert, le point faible du projet est sa complexité. «Il est difficile de faire comprendre ce qu’il apporte exactement et c’est une idée relativement abstraite pour s’attaquer au problème des mauvaises incitations dans le système de santé», analyse-t-il.

Selon lui, cela ouvre la porte aux syndicats pour argumenter sur l’incertitude qui résulterait d’une acceptation. «Ce n’est que si le Conseil fédéral et le Parlement présentent bien leurs arguments qu’ils auront une chance de s’y opposer», conclut-il.

«Ce que la gauche réussit à faire est historique»

La confiance dans le gouvernement fait défaut en ce moment, poursuit Lukas Golder. Et les syndicats et la gauche sont actuellement en pleine course dans les urnes. «C’est historique ce que la gauche fait en ce moment», dit-il. Elle est parvenue à plusieurs reprises à s’emparer de parties de la population qui ne lui sont pas acquises.

Le modèle qui s’est dessiné lors des votations sur la 13e rente AVS et la réforme de la LPP pourrait donc se répéter avec EFAS et les projets de loi sur les loyers. Ce que la gauche n’obtient plus au Parlement, elle le récupère dans les urnes.

Traduit de l’allemand à l’aide de DeepL/dbu

Le sondage Pour le premier sondage en vue des votations populaires fédérales du 24 novembre 2024, l’institut gfs.bern a interrogé 11’183 électeurs et électrices entre le 30 septembre et le 14 octobre 2024. La marge d’erreur statistique est de 2,8 points de pourcentage.