La fromagerie de démonstration de l’Emmental abandonne la fabrication de fromage

La fromagerie de démonstration Emmental ne produira plus d'Emmental AOP à l'avenir. Keystone/Peter Klaunzer

C'est précisément dans l'Emmental que la fromagerie de démonstration abandonne sa production. Cette décision est liée aux «besoins d'investissement imminents dans les installations de production» et aux «changements structurels sur le marché de l'emmental», a indiqué la fromagerie de démonstration Emmentaler Schaukäserei AG (ESK).

Les journaux bernois de Tamedia ont été les premiers à annoncer les suppressions de postes. Concrètement, les coûts du lait ont fortement augmenté ces dernières années, comme l’a expliqué le directeur Frank Jantschik à l’agence de presse Keystone-SDA.

De plus, l’entreprise s’attend à ce que la quantité de lait actuelle diminue de moitié dans les années à venir, en raison de la manière dont les fournisseurs sont organisés.

L’ESK doit faire face à une baisse des ventes et à des frais de personnel comparativement élevés, selon son directeur. Sans oublier que le groupe laitier fribourgeois Cremo a résilié son contrat d’achat avec l’Emmentaler AOP pour fin avril.

L’attraction de la fromagerie avec son restaurant est maintenue

Outre les installations de production, d’autres secteurs de l’ESK ont un besoin urgent de rénovation, tels que la gastronomie, la boutique et l’organisation des visiteurs. La décision a donc été prise de ne plus investir dans la production. Dans la mesure du possible, le personnel concerné sera réemployé en interne.

Les installations de production existantes de la fromagerie de démonstration seront intégrées au «Chemin royal de l’Emmental», d’après le communiqué. Il s’agit d’un espace découverte qui permet aux touristes de mieux comprendre l’histoire et la production de l’Emmentaler.

Cette attraction a enregistré une nette croissance. Avec plus de 32’000 personnes, elle a réalisé l’année dernière son meilleur résultat à ce jour.

Traduit de l’allemand à l’aide de DeepL par Emilie Ridard